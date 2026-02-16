काँग्रेस भवन दगडफेक प्रकरणात काँग्रेस आणि भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल
काल काँग्रेस भवन येथे करण्यात आलेल्या दगडफेकीनंतर दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना विरोधात दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल झालेत.
Published : February 16, 2026 at 11:34 AM IST
पुणे: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या वेळी काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेकीबाबत दोन्ही पक्षांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दोन्ही पक्षांतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. काल काँग्रेस भवन येथे करण्यात आलेल्या दगडफेकीनंतर दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना विरोधात दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल झालेत.
मोहोळ यांच्यासह 50 ते 60 कार्यकर्ते यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल : भाजपा शहराध्यक्ष धीरज घाटे आणि युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ यांच्यासह 50 ते 60 कार्यकर्ते यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, तर भाजपाने दिलेल्या तक्रारीनंतर काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, गौरव बाळंदे, अक्षय जैन यांच्यासह इतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने काँग्रेस भवनाबाहेर आंदोलन : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतान याच्याशी करण्याचा जो प्रकार केलाय, त्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने काँग्रेस भवनाबाहेर आंदोलन करण्यात आलंय, यावेळी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते हे काँग्रेस भवन येथे आमने-सामने आले असून, दोघांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आलीय. तसेच भाजपाकडून काँग्रेस भवन येथे दगडफेक करण्यात आल्याचं सांगत काँग्रेसकडून फरासखाना पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं होतं यानंतर दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी घेण्यात आल्या असून, दोन्ही पक्षाच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
हेही वाचाः