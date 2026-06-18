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परतूर येथे उर्दू शाळेत वादग्रस्त गाण्यावर विद्यार्थ्यांचे नृत्य, गुन्हा दाखल; शाळेची मान्यता रद्द करण्याची आ. लोणीकर यांची मागणी

गाणे सुरू असताना अतिरेकी मुमताज कादरी याचा फोटो दाखवण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तान प्रेमी अतिरेक्यावर प्रेम दाखवणाऱ्या या शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी लोणीकर यांनी केली.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 9:29 PM IST

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जालना - जालन्यातील परतूर मधील किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूलमध्ये वार्षिक स्नेह संमेलनादरम्यान विवादास्पद गाणे वाजवून यावर विद्यार्थ्यांनी नृत्य केलंय. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या मागे पडद्यावर पाकिस्तानी अतिरेक्याचा फोटो दाखवण्यात आला. यासंदर्भातील जुना व्हिडिओ आता चर्चेत आला आहे. पाकिस्तान प्रेमी या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी भाजपा आमदार लोणीकर यांनी चांगलीच उचलून धरलीय.



जालन्यातील परतुरच्या किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूलमध्ये पार पडलेल्या एका वार्षिक स्नेहसंमेलनात 'गुस्ताख ए नबी......' या गाण्यावर विद्यार्थ्यांनी नृत्य केलं. विशेष म्हणजे या गाण्यादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या हातात बनावट तलवारी देण्यात आल्या. तर गाण्याचा डान्स सुरू असताना पाठीमागे पाकिस्तानी अतिरेकी मुमताज कादरी याचा फोटो दाखवण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तान प्रेमी अतिरेक्यावर प्रेम दाखवणाऱ्या या शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी लोणीकर यांनी केली. तसंच पाकिस्तानी अतिरेक्याचं भारतात काय काम आहे असा सवाल लोणीकर यांनी केला आहे.

याच मुमताज कादरी या अतिरेक्याने पंजाबच्या राज्यपालांची हत्या केली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी आणि पोलीस या शाळेवर कारवाई करताना उंटावरून शेळ्या हाकत असून पोलिसांसह अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे, असा आरोप लोणीकरांनी केला आहे. देशद्रोह करणाऱ्या या शाळा प्रशासनावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई करावी, तसंच वर्षभर या देशद्रोही लोकांना जेलमध्ये डांबा अशीही मागणी लोणीकरांनी केली.


पोलीस, शिक्षण विभागाला या शाळेचं रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी कोणतंही रेकॉर्ड तपासलं नाही. या शाळेची मान्यता शिक्षण विभागाने रद्द करावी अन्यथा येणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचा इशारा लोणीकरांनी दिला आहे.

दरम्यान यासंदर्भात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार तीन जणांच्या विरोधात पोलिसांनी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करुन घेतला आहे. पोलीस निरीक्षक सुदाम भाऊसाहेब भागवत या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

TAGGED:

CONTROVERSIAL SONG
विद्यार्थ्यांचे नृत्य
आमदार लोणीकर
किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल
URDU SCHOOL IN PARTUR

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