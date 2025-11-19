ETV Bharat / state

नाशकातील तीन वर्षीय चिमुरडी अत्याचार खून प्रकरणाची केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार; मंत्री दादा भुसेंची माहिती

केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार असून, यासाठी ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्याची विनंती सरकारला केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिलीय.

Malegaon Girl Rape Case
मालेगाव येथील मुलीवर बलात्कार प्रकरण (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात तीन वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. 16 नोव्हेंबर रोजी गावातील 24 वर्षीय विजय संजय खैरनार याने तीन वर्षीय चिमुरडीवर प्रथम अत्याचार केला आणि नंतर तिचे डोके दगडाने ठेचून तिची अमानुषपणे हत्या केली. या भयानक घटनेमुळे परिसरात प्रचंड रोष निर्माण झाला असून, आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार असून, यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्याची विनंती सरकारला केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिलीय.

मालेगाव येथील मुलीवर बलात्कार प्रकरण (Source- ETV Bharat)

चिमुकलीला चॉकलेट देण्याचे आमिष देऊन घरी नेले : पोलीस फिर्यादीनुसार मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात 16 नोव्हेंबर सायंकाळच्या सुमारास तीन वर्षांची चिमुकली काही बालकांसमवेत अंगणात खेळत असताना संशयित विजय संजय खैरनार (24) याने अन्य बालकांना चॉकलेट देत या चिमुकलीला चॉकलेट देण्याचे आमिष देऊन घरी नेले. मात्र घरासमोर खेळत असलेली बालिका दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता ती आढळून आली नाही. त्यानंतर गावातच काही अंतरावर असलेल्या एका टॉवरच्या बाजूला चिमुकलीचा दगडाने ठेचलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. यामुळे तत्काळ पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी मृतदेहाची पाहणी केली असता अत्याचार करून खून केल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले. पोलिसांनी तत्काळ सूत्रे फिरवत रात्रीतून फरार आरोपी विजय खैरनार याला अटक केली. मुलीच्या वडिलांशी झालेल्या वादातून विजयने हे कृत्य केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. या घटनेमुळे मालेगाव तालुक्यात संतापाची लाट पसरली आहे.

Malegaon Girl Rape Case
मालेगाव येथील मुलीवर बलात्कार प्रकरण (Source- ETV Bharat)

केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार : घटनेनंतर पोलिसांनी काही तासातच आरोपीला अटक केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला 20 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, सदर प्रकरणी मंत्री दादा भुसे आणि पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी गावातील संतप्त आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांची समजूत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच नराधम आरोपीला फाशी होण्यासाठी सदर केस ही फास्टट्रॅक कोर्टात नेऊन सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना ही केस चालवण्याकरिता नेमलं जाणार आहे, असं आश्वासन मंत्री दादा भुसे यांनी गावकऱ्यांना दिलेत.

Malegaon Girl Rape Case
मालेगाव येथील मुलीवर बलात्कार प्रकरण (Source- ETV Bharat)

ठिकठिकाणी निषेध मोर्चा : डोंगराळे येथील चार वर्षे निरागस चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार करून तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ सराफ व्यावसायिकांनी तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शहरातून मोर्चा काढत प्रशासनाला निवेदन देत आरोपीला फाशीची शिक्षा होऊन पीडित परिवार आणि मृत चिमुकलीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, जेणेकरून अशा दृष्ट प्रवृत्तीला समाजात भीती आणि धाक निर्माण होईल आणि अशा घटनांना आळा बसेल, त्यामुळे आरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः

मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्या 6 तासांसाठी बंद राहणार

नागपूरच्या भांडेवाडी भागातील एका घरात बिबट्या घुसला, बघ्यांची एकच गर्दी

TAGGED:

MINISTER DADA BHUSE
NASHIK FAST TRACK
तीन वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार
MALEGAON GIRL RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.