बच्चू कडू यांनी रचला आमदाराच्या भावाला संपवण्याचा कट? गुन्हा दाखल
अपघाताचा बनाव करून अभिजीत तायडे यांना संपवण्याचा कट आखण्यात आला होता. हा कट डिसेंबर महिन्यात झालेल्या गुप्त बैठकीत ठरल्याचं समोर आलं आहे.
Published : April 3, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 8:00 PM IST
अमरावती - अपघाताचा बनाव करुन अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांच्या चुलत भावाला संपवण्याचा कट रचण्याच्या आरोपावरून अचलपूरचे माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
कटाचा धक्कादायक खुलासा - अभिजीत दिगंबर तायडे (वय 40, रा. कोल्हा काकडा) यांनी चांदूरबाजार पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत बच्चू कडू यांच्या विरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. तक्रारीत नमूद केलेल्या माहितीनुसार अचलपूर विधानसभा मतदारसंघातील आमदार प्रवीण तायडे यांच्या वाढत्या प्रभावामुळं काही राजकीय विरोधकांनी असा कट रचल्या असल्याचं अभिजीत तायडे यांनी म्हटलं आहे. पोलीस तक्रारीनुसार अपघाताचा बनाव करून अभिजीत तायडे यांना संपवण्याचा कट आखण्यात आला होता. हा कट डिसेंबर महिन्यात झालेल्या गुप्त बैठकीत ठरल्याचं समोर आलं आहे. या बैठकीत बच्चू कडू यांच्यासह शंभू उर्फ गोलू माहोरे आणि इतर काहीजण सहभागी असल्याचा आरोप तक्रारीत आहे, असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं.
गुप्त रेकॉर्डिंगमुळं उघड झाला कट - या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश एका गुप्त साक्षीदारानं केला आहे. संबंधित बैठकीतील संभाषण मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आलं असून त्याचा पेनड्राईव्ह तक्रारदाराने पोलिसांकडं सुपूर्द केला. या रेकॉर्डिंगमुळेच या गंभीर कटाची माहिती समोर आली. हे रेकॉर्डिंग सुमारे 20 मिनिटांचं असल्याची माहिती देखील पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली.
पोलिसांची कारवाई सुरू - प्राथमिक चौकशीत तक्रारीतील काही बाबींना पुष्टी मिळाल्यानंतर पोलिसांनी बच्चू कडू, शंभू उर्फ गोलू माहुरे आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. रेकॉर्डिंगची सत्यता तपासण्यासाठी ते न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेकडं पाठवण्यात येणार अशी माहिती देखील पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली.
पोलिसांचं आवाहन - नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावं असं आवाहन पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी केलं आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असं देखील पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं.
गरज पडल्यास एसआयटी स्थापन करणार - या प्रकरणाचा तपास तूर्तास चांदूर बाजारचे पोलीस निरीक्षक अशोक जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र गरज पडल्यास या प्रकरणात तपासणीसाठी एसआयटीसुद्धा स्थापन करण्यात येईल असं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं.
