चौसाळा कॉपी प्रकरणात केंद्र संचालकासह 17 शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल

चौसाळा येथील महाविद्यालयात काही नागरिक विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असल्याचा ड्रोन व्हिडिओ समोर आला. याप्रकरणी 17 शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Providing Copies to Students
चौसाळा कॉफी प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
बीड : चौसाळा येथील महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवल्याचा ड्रोन व्हिडिओ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाल्याची बातमी समोर आली. हा ड्रोन व्हिडिओ समोर आल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी केंद्र संचालकासह 17 शिक्षकांविरोधात नेकनूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कॉपी पुरवतानाचा प्रकार ड्रोन कॅमेऱ्यात कैद : चौसाळा येथील बारावी परीक्षेदरम्यान कॉपी पुरवतानाचा प्रकार ड्रोन कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. शिक्षण विभागाने हा व्हिडिओ जारी केला आहे. परीक्षेच्यावेळी कोणत्याही प्रकारची बाहेरून मदत किंवा साहित्य पुरवणे हे केवळ नियमांचं उल्लंघनच नाही तर गुन्हा आहे. मात्र कायदा अक्षरशः धाब्यावर बसवत अनेक पालक आणि नातेवाईक विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असल्याचं संतापजनक चित्र दिसत आहे.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन (ETV Bharat Reporter)

लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश : या संपूर्ण प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ड्रोन व्हिडिओच्या आधारे, परीक्षा केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज महसूल अधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी रात्री तपासले. जिल्हा दंडाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या प्रकरणात शिक्षक, केंद्रप्रमुख आणि इतर संबंधित लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान या प्रकरणात बीडचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी समंदर हमीद खान पठाण यांनी नेकनूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

17 शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल : याप्रकरणी केंद्र संचालक संजय घाडगे, भागवत बब्रुवान कुरुंद दोन्ही (कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, चौसाळा ता.जि. बीड), गोरोबा धोंडीराम बचुटे, श्रीमती राजेश्री गोविंद माने, वसीम शेख, आर.जी करडकर एस.आर दांगट (सर्व रा.प्रमिलादेवी कनिष्ठ महाविद्यालय नेकनुर), विनायक अशोकराव वजे, ताराचंद रेवा राठोड, ए.बी अघाव, पी. के. रसाळ, जी. बी चक्रे (सर्व रा. डाॅ. पारनेरकर महाराज विद्यालय मांजरसुंबा), सी.एस मुळीक बी. बी. सुपेकर, यु डी उगले, एम.एस गवई बालासाहेब दामोदर पवार (सर्व रा.भालचंद्र माध्य उच्य मा. विद्यालय लिंबागणेश) यांच्या नावांचा तक्रारीत समावेश आहे.


चौसाळा कॉफी प्रकरणावर काय म्हणाले जिल्हाधिकारी : बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचा पहिला पेपर बुधवारी पार पडला. याच दरम्यान चौसाळा येथील एका परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांना कॉप्या देण्यासाठी पालकांचा मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. काही पालक खिडक्यांवर चढून कॉप्या पुरवत असल्याचा ड्रोन व्हिडिओ समोर आल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. या ड्रोन व्हिडिओच्या आधारे परीक्षा केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज महसूल अधिकारी आणि शिक्षण अधिकारी यांनी रात्री तपासलं असून याप्रकरणी शिक्षक, केंद्रप्रमुख यांच्यासह संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. आम्ही सर्वच परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र जिल्ह्यातील 18 परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेलं नसल्याचं समोर आलं आहे. पुन्हा असा गैरप्रकार घडू नये म्हणून प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिली आहे.



