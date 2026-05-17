'पुण्यातील वृक्षतोडीचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतोय'-ह्रदयरोगतज्ञ राहुल सावंत यांनी दिला इशारा

नुकतेच क्षेत्रीय कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीत प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल सावंत यांनी वृक्षतोडीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.

ह्रदयरोगतज्ञ राहुल सावंत (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 17, 2026 at 7:02 PM IST

Updated : May 17, 2026 at 7:47 PM IST

पुणे: शहरात गेल्या काही काळापासून पुणे मेट्रो आणि रस्ते रुंदीकरणासारखे होत असलेल्या कामाच्या निमित्तानं शिवाजीनगर तसेच सातारा रोडवरील वृक्ष तोडण्यात येणार आहे. तब्बल २५०० वृक्ष तोडली जाणार असल्याची चर्चा सुरू असताना प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ञ डॉ. राहुल सावंत यांनी वृक्षतोडीमुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याचं सांगितलं. शहरात विविध गंभीर आजारात वाढ झाल्याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.


नुकतेच पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीत प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल सावंत यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्षतोड धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत शहरात गंभीर आजार होत असल्याचं सांगितलं. त्यांचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला.

ह्रदयरोगतज्ञ राहुल सावंत यांनी वृक्षतोडीबद्दल काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)


त्याबाबत डॉ. राहुल सावंत म्हणाले की", पुणे शहरात विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे. विकास हा सर्वांना हवा आहे. पण, वृक्षांचं संवर्धन करून विकासकामे ही केली पाहिजेत. आज पुणे-सातारा रोडवर मेट्रोचं काम सुरू आहे. तिथ झाडांवर नंबर लावण्यात आले असून ती झाड तोडण्यात येणार आहे .तसेच पुण्यातील गणेशखिंड रोडवरील पुण्यातील सर्वात जुनी झाडे तोडण्यात येणार आहे. झाडे तोडण्याला सर्वांचा विरोध आहे. मी खरी परिस्थिती त्यादिवशी मांडली".

ते पुढे म्हणाले की," गेल्या 30 वर्षापासून मी पुणे शहरात डॉक्टर म्हणून काम करत आहे. सध्या विविध आजारांचे प्रमाण खूपच वाढत आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे लाईफस्टाईल आणि बदलतं वातावरण आहे. पूर्वी पुणे शांत आणि चांगलं वातावरणाचं शहर म्हणून ओळखलं जातं होतं. नेहमी हवा चांगली असायची, उन्हाळ्यातदेखील फॅन आणि एसीची गरज वाटत नव्हती. पण, आत्ता उन्हाचा चटका हा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या उन्हाच्या चटक्यामुळे शरीरावर परिणाम होत आहे. यामुळे मृत्यूचं प्रमाणदेखील वाढलं आहे. अनेकदा उष्माघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूला हृदयविकाराचा झटका समजलं जातं. पण, त्यामागे वाढलेली उष्णता हे मुख्य कारण असतं", अस यावेळी त्यांनी सांगितलं.



ते पुढे म्हणाले की," वृक्षतोडीमुळे हवेतील प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाली असून पुण्याचा 'एक्यूआय' वाढला आहे. यामुळे दमा, फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि अगदी मूत्राशयाच्या कर्करोगाचा धोकाही वाढला आहे. तसेच, ध्वनी प्रदूषणामुळे लोकांच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. हृदयाच्या ठोक्यांचं प्रमाण बिघडण्याचं प्रकारही वाढले आहेत. 1990 च्या वेळेस पुण्यात मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचं प्रमाण 10 ते 15 टक्के होतं. ते आता 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. तसेच कॅन्सर, हृदयाचे आजार आणि फुफ्फुसाचे आजार यामध्ये वाढ होताना पाहायला मिळत आहे".

