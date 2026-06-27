मिरा-भाईंदर : कारमधील एअरबॅग अचानक उघडली, मानेवर गंभीर दुखापत होऊन 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
मृत युवकाचे नाव मोहित सोनी (25) असं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडी चालवत असताना वाहनातील एअरबॅग अनपेक्षितपणे उघडली.
Published : June 27, 2026 at 3:09 PM IST
मिरा-भाईंदर : शहरातील प्लेजंट पार्क परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गाडी चालवत असताना एअरबॅग अचानक उघडल्यानं 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
गाडी चालवत असताना एअरबॅग उघडली : मृत युवकाचे नाव मोहित सोनी (25) असं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडी चालवत असताना वाहनातील एअरबॅग अनपेक्षितपणे उघडली. त्यामुळे मोहितच्या मानेवर गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्याची प्रकृती खालावल्यानं त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी टेंबा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मोहित सोनी याच्या मृत्यूमागील नेमकं कारण काय? एअरबॅग नेमकी कशामुळे उघडली? आणि या घटनेमागे कोणते तांत्रिक बिघाड आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. वैद्यकीय अहवाल, वाहनाची तांत्रिक तपासणी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील चौकशी करण्यात येत असून, अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.
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