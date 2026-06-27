ETV Bharat / state

मिरा-भाईंदर : कारमधील एअरबॅग अचानक उघडली, मानेवर गंभीर दुखापत होऊन 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

मृत युवकाचे नाव मोहित सोनी (25) असं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडी चालवत असताना वाहनातील एअरबॅग अनपेक्षितपणे उघडली.

Car Airbag suddenly Deployment Incident
कारची एअरबॅग अचानक उघडली... मानेला दुखापत झाल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मिरा-भाईंदर : शहरातील प्लेजंट पार्क परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गाडी चालवत असताना एअरबॅग अचानक उघडल्यानं 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

कारमधील एअरबॅग अचानक उघडली, 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (ETV Bharat)

गाडी चालवत असताना एअरबॅग उघडली : मृत युवकाचे नाव मोहित सोनी (25) असं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडी चालवत असताना वाहनातील एअरबॅग अनपेक्षितपणे उघडली. त्यामुळे मोहितच्या मानेवर गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्याची प्रकृती खालावल्यानं त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी टेंबा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. मोहित सोनी याच्या मृत्यूमागील नेमकं कारण काय? एअरबॅग नेमकी कशामुळे उघडली? आणि या घटनेमागे कोणते तांत्रिक बिघाड आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. वैद्यकीय अहवाल, वाहनाची तांत्रिक तपासणी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील चौकशी करण्यात येत असून, अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा

  1. ताराताला गोदाम अपघात : मृतांची संख्या वाढून झाली 15, आणखी दोघांना ढिगाऱ्याखालून काढलं बाहेर
  2. जांभळाच्या गाडीचा महामार्गावर अपघात; संधीसाधू नागरिकांनी केली लूट
  3. दोन बहिणींवर काळाचा घाला : मुंबई गोवा महामार्गावर कारच्या भीषण अपघातात 3 ठार

TAGGED:

कार एअरबॅग अपघात मिरा भाईंदर
CAR AIRBAG SUDDENLY DEPLOYMENT
MIRA BHAYANDAR AIRBAG ACCIDENT
CAR AIRBAG INCIDENT MIRA BHAYANDAR
MIRA BHAYANDAR AIRBAG INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.