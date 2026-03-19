कॅप्टन अशोक खरातचा आणखी एक प्रकार उघड; शिर्डीत शेतकऱ्याचा गहू बळकावल्याचा आरोप
महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कॅप्टन अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी अटक केलीय. या घटनेमुळं नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे. असं असताना त्याचा शिर्डीतील आणखी एक कारनामा समोर आलाय.
Published : March 19, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 2:22 PM IST
शिर्डी : नाशिक जिल्ह्यातील मिरगाव येथील श्री ईशान्येश्वर शिवनिका संस्थानचे अध्यक्ष आणि स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरातला महिलेवरील बलात्कार प्रकरणात अटक झाल्यानंतर त्यांच्या संदर्भात शिर्डीतून आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अशोक खरातच्या जमिनीवर बटाईनं शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला दमबाजी करत गहू बळकवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबतचे गंभीर आरोप शेतकऱ्याने केले आहेत.
शिर्डीत अशोक खरातची मोठी माया : स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात यानं मोठी माया जमवल्याची चर्चा राज्यात रंगत आहे. चार वर्षांपूर्वी शिर्डीतील निघोज हद्दीत सुमारे 160 गुंठे (चार एकर) जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन त्याच्या आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 70 ते 80 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनीच्या शेजारी पंचतारांकित हॉटेल असल्यामुळं या जमिनीचं व्यावसायिक महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. परिसराला कुंपण घालून ही जमीन संरक्षित करण्यात आली आहे.
..अन् खरातनं हाताशी आलेला गहू बळकावला : स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात यानं जमीन खरेदी केल्यानंतर तिची देखरेख करण्याची जबाबदारी शिर्डीतील बाबासाहेब गोंदकर यांच्याकडं दिली होती. मागील चार वर्षांपासून गोंदकर या जमिनीवर शेती करत असून गायींसाठी चारा पिकवण्यासोबतच शेतीची निगा राखत होते. यंदाच्या हंगामात त्यांनी संपूर्ण चार एकर क्षेत्रावर गव्हाचं पीक घेतलं होतं. गहू काढणीच्या टप्प्यावर असताना काही दिवसांपूर्वी अशोक खरात यानं कोणतीही पूर्वकल्पना न देता माणसं पाठवत शेतातील संपूर्ण गहू काढून नेल्याचा आरोप गोंदकर यांनी केला आहे. खरातनं केवळ अर्धा टॉर्ली गहू गोंदकर यांना दिला. याबाबत जाब विचारला असता "जमीन माझी असल्यानं गहूही माझाच आहे," असं सांगत खरातच्या माणसांनी धमकी दिल्याचा आरोप गोंदकर यांनी केला आहे. "खरात याचा प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध असल्यामुळं या प्रकरणात उघडपणे विरोध केला नाही. मात्र वर्षभर मेहनत करून उभं केलेलं पीक गमावल्यामुळं अन्याय झाला आहे," अशी भावना गोंदकर यांनी व्यक्त केली.
