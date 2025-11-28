इच्छुक उमेदवारांना राशी रत्नाच्या वापरातून राजयोगाची आशा, राशी रत्न विक्रीत करोडोंची उलाढाल
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी आपल्याला तिकीट मिळावं यासाठी उमेदवार रत्नांतून राजयोग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिकमध्ये महिन्याभरात 10 कोटींच्या रत्नांची विक्री झाली आहे.
Published : November 28, 2025 at 2:53 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 3:12 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका निवडणुका होत आहेत. त्या पाठोपाठ जिल्हा परिषद, महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये महानगरपालिका प्रभागातील आरक्षण जाहीर झालं. राजकीय पक्षांनी इच्छुकांकडून अर्ज भरून घेतले. प्रत्येक प्रभागात यंदा इच्छुक उमेदवारांची संख्या मागील निवडणुकीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. त्यामुळं सक्षम उमेदवाराची निवड करताना पक्षांचा कस लागणार आहे. अशातच इच्छुक उमेदवारांचा ज्योतिष शास्त्रानुसार सत्ता, विजय, यश शोधण्यासाठी आपल्या राशीनुसार रत्न धारण करण्याकडं कल वाढला आहे. नाशिक जिल्ह्यात निवडणुकीच्या तोंडावर दहा कोटीहून अधिक किमतीची रत्न विक्रीची उलाढाल झाल्याचं सराफ व्यवसायिकांनी सांगितलं.
रत्नांची विक्री तिप्पट : "आरोग्य, लग्न, नोकरी, वैवाहिक अडचण, पैसा आणि प्रगती यासाठी ज्योतिष शास्त्रानुसार नागरिक विविध रत्न धारण करतात. अशात नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणूक होत आहे. निवडणुकीत यश मिळण्यासाठी इच्छुक उमेदवार राशी तज्ज्ञ ज्योतिष अभ्यासक आणि रत्न विक्रेत्यांकडं विविध रत्नांसाठी मागणी करत आहेत. त्यामुळं रत्नांची मागणी तिप्पट वाढली आहे," अशी माहिती रत्न विक्रेते रोहित गुरव यांनी दिली.
राशी रत्न, भाग्य रत्न अन् राजयोग रत्न : "रत्न तुमचं वलय बळकट करण्याचं काम करतात. प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये भाग्य स्थानाचा स्वामी असतो, त्याला भाग्य रत्न म्हणतात. नाव राशीनुसार असते त्याला राशी रत्न म्हणतात. कुंडलीमध्ये जो उच्च आणि केंद्रस्थानी ग्रह असतो त्याला राजयोग रत्न म्हणतात. याच भाग्य रत्न, राशी रत्न आणि राजयोग रत्नाचा त्रिवेणी संगम करून राजकारण्यांसह अनेक लोक वापरतात," असं महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी सांगितलं.
अस्सल रत्नांची किंमत लाखोंच्या घरात : "मणिमाला हा रत्नांचा ग्रंथ आहे. या ग्रंथात रत्नांच्या वर्णनानुसार त्यांच्या किंमती आजच्या बाजारात दहा लाखापेक्षा अधिक आहेत. जीआयआय आणि आयजीआय, प्रमाणपत्र प्रमाणित रत्नं अस्सल असतात. या रत्नांना 70 देशात मान्यता आहे," अशी माहिती अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
अमिताभ बच्चन यांच्याकडं 175 कोटींचा कश्मिरी नीलम : "मोती रत्नामध्ये सर्वोच्च मोती हा बसरा मोती आहे. माणिक मोतीमध्ये ओल्ड बरमा. नीलममध्ये कश्मीरी नीलम हे सर्वात मौल्यवान रत्न मानले जाते. या रत्नाची सुरवातच 25 लाखांपासून होते. अभिनेते अभिताभ बच्चन यांच्या हातातील कश्मीरी नीलम हा चार कॅरेट असून त्याची किंमत सुमारे 175 कोटी रुपये आहे. उद्धव ठाकरेंकडं बरमाचा पुष्कराज आहे. त्याची किंमत 65 लाख रुपये आहे. तर एकता कपूर यांच्याकडं एमरल्ड पन्ना असून त्याची किंमत 5 ते 7 कोटी रुपये आहे," असं महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी सांगितलं.
