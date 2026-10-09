नाशिकमध्ये पिवळ्या पाण्यातून कर्करोगाचा धोका, पाण्यात हजारपट हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम, महाजन यांनी दिले चौकशीचे आदेश
अंबड एमआयडीसीच्या भागात राहणाऱ्या लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. रहिवाशांना बोरवेलच्या रसायनयुक्त पिवळ्या पाण्याच्या वापरामुळे त्वचेचे आजार जडलेत.
Published : October 9, 2026 at 6:51 PM IST
नाशिक - अंबड एमआयडीसीतील लागून असलेल्या दत्तनगर या लोकवस्तीमधील बोरवेलमधून थेट पिवळे रसायनयुक्त पाणी येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यातून अनेक जणांना त्वचारोगासारखे गंभीर आजार झाले आहेत. नदीप्रेमींनी एका खासगी प्रयोगशाळेतून मिळवलेल्या अहवालानुसार या पाण्यात 50.5 मि ग्रॅम प्रति लिटर इतके क्रोमियम आढळून आले असून अत्यंत घातक कर्करोगाला निमंत्रण देणारे हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम हजारपटीपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळून आले आहे.
अंबड एमआयडीसीच्या भागात राहणाऱ्या लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. रहिवाशांना बोरवेलच्या रसायनयुक्त पिवळ्या पाण्याच्या वापरामुळे त्वचेचे आजार जडलेत. तसंच मुलांना शाळेत सुद्धा येण्यास शिक्षकांनी मनाई केली असून महिलांना गर्भधारणा करून नये असा सल्ला डॉक्टर दिला आहे. अशात स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते रोशन केदार, राजेश पंडित आणि रिव्हर्स अँड पीपलच्या परिणीती दांडेकर यांनी या भागातील पाण्याचे नमुने संकलित करून अश्वमेध इंजिनियर्स अँड कन्सल्टन्स या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यात 50.5 मि ग्रॅम प्रति लिटर इतके क्रोमियम आढळून आले असून अत्यंत घातक कर्करोगाला निमंत्रण देणारे हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम हजार पटीपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळून आले आहे.
कुंभमेळ्यात भाविकांचे आरोग्य धोक्यात - विशेष म्हणजे हेच अत्यंत विषारी भूजल स्थानिक नाल्यांद्वारे वाहत जाऊन थेट गोदावरी नदीच्या पात्रात मिसळत आहे. ज्या भागात हे पाणी मिसळत आहे तिथे कुंभमेळ्याचे प्रमुख घाट आहेत. येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होणार असताना नदीच्या पवित्र पात्रात कर्करोगजन्य रसायन मिसळत असल्याने देशभरातून येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याची संतापजनक भावना व्यक्त होत आहे.
कारखान्यावर कारवाई करावी - अंबड भागातील दत्तनगरमध्ये सुमारे 20 हजार लोक राहतात. अनेकांना त्वचेवर पुरळ, खाज, फोड तसंच पोटाच्या विकारांच्या तक्रारी जाणवत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कारखाने आणि इतर घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसंच नागरिकांच्या उपचाराचा खर्च जलशुद्धीकरणाचा निधी वसूल करावा अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी रोशन केदार यांनी केली आहे.
हाता, पायाला खाज येते - महानगरपालिकेकडून कमी दाबाने पाणी येतं त्यामुळे आम्हाला बोरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून राहावं लागतं. या पाण्याने हात जरी धुतले तरी आमच्या हातापायाला खाज येते, असं स्थानिक नागरिक सजीव घायाळ यांनी सागितलं आहे.
नागरिकांच्या काय तक्रारी आहेत - तामिळनाडूच्या राणीपेठ, कानपूरच्या रनियामध्ये ज्याप्रमाणे संपूर्ण भूजल निकामी झाले होते तसाच धोका नाशिकच्या अंबड मध्ये संभावतो.
-केमिकलयुक्त पाण्याचा थेट त्वचेशी संपर्क आल्यामुळे हातावर आणि पायावर न भरून येणारे व्रण तसंच फोड येतात
- बालके आणि महिलांमध्ये लसिका ग्रंथीची गाठ सुजणे, दीर्घकालीन आजाराचा धोका
- हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम मुळे कर्करोगाचा धोका वाढला
काय आहेत मागण्या
-जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या भागातील सर्व बोरवेल्स सील करण्याचे आदेश काढावे
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळांने सर्व चाचणी अहवाल जाहीर करावा
- महानगरपालिकेने दहा ते पंधरा टँकरच्या दररोज फेऱ्या सुरू कराव्या
- संपूर्ण परिसरात त्वचाविकार तज्ञ बालरोग तज्ञ आणि स्त्री रोग तज्ञांचा आरोग्य कॅम्प सुरू करावा
- एमआयडीसी मधील सर्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल फिनिशिंग, पेंट व संबंधित कंपन्यांची तपासणी करावी
कालच मंत्री महाजन यांनी दिली परिसराला भेट - नाशिकच्या अंबड एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांना मिळणाऱ्या रसायनयुक्त पिवळसर दूषित पाण्याच्या प्रश्नाची पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गंभीर दखल घेतलीय. महाजन यांनी या भागाची पाहणी करून रहिवाशांची भेट घेतली तसंच त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस केली. बोरिंगमधून येणाऱ्या पिवळसर रसायनयुक्त पाण्याची पाहणी करून त्यामागील कारणांचीही त्यांनी चौकशी केली. पाण्याच्या गंभीर प्रश्नावरून महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
तातडीने आरोग्य तपासणी करावी - दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेत महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आणि महापौर हिमगौरी आडके यांना, त्वचारोग तज्ज्ञ डॉक्टरांना परिसरात बोलावून नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्याच्या सूचनाही महाजन यांनी दिल्या. नागरिकांच्या आरोग्याबाबत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही असं पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.