कॅन्सरशी लढत शेफ नीता अंजनकरांचा विक्रम; 550 किलो गोपालकाला तयार करून वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद
कॅन्सरशी झुंज देत शेफ नीता अंजनकर यांनी नागपुरात 550 किलो गोपालकाला तयार केलाय. या अनोख्या पाककलेच्या विक्रमाची वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली.
Published : October 4, 2026 at 5:51 PM IST
नागपूर : कॅन्सरसारख्या अतिगंभीर आजाराशी लढा देत असताना जिद्द, सकारात्मक विचार आणि पाक कलेची आवड मनापासून जोपासत नागपूरच्या प्रसिद्ध शेफ नीता अंजनकर यांनी एक अनोखी कामगिरी केलीय. काँग्रेसनगरच्या धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये त्यांनी तब्बल 550 किलो गोपालकाला तयार करून विक्रम केलाय. त्यांच्या या विशेष उपक्रमाची लंडनस्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करण्यात आलीय.
गोपालकाला तयार करण्याचा संकल्प : भगवान श्रीकृष्णांना प्रिय मानल्या जाणारा गोपालकाला. याला महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत विशेष महत्त्व आहे. याच परंपरेला आधुनिक विक्रमाची जोड देत शेफ नीता अंजनकर यांनी मोठ्या प्रमाणावर गोपालकाला तयार करण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी विविध खाद्यपदार्थांचा वापर करून तब्बल 550 किलो गोपालकाला तयार करण्यात आला.
गोपालकाल्यासाठी विविध साहित्याचा वापर : विक्रमी गोपालकाल्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विविध साहित्याचा वापर करण्यात आला. यामध्ये 100 किलो पोहे प्रमुख घटक होते. पोहे पाण्यात भिजवल्यानंतर त्यांचे वजन जवळपास 200 किलोपर्यंत झाले. त्यासोबत 50 किलो ज्वारीची लाही, 50 किलो सफरचंद, 50 किलो काकडी आणि 60 किलो डाळिंब, तसंच सुमारे 75 किलो दही वापरण्यात आलं. गोपालकाल्याला खास चव देण्यासाठी नीता अंजनकर यांनी स्वतःच्या हातानं तयार केलेल्या जवळपास 100 किलो लिंबाचे आणि अंबाडीचे लोणचे यामध्ये वापरण्यात आले. याशिवाय मीठ, साखर, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर यांसारख्या साहित्याचीही योग्य प्रमाणात भर घालण्यात आली. मोठ्या प्रमाणातील साहित्य एकत्र करून पारंपरिक पद्धतीनं गोपालकाला तयार करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेत नीता अंजनकर यांच्यासह सहकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला.
यापूर्वीही अनेक विक्रमांची नोंद : नीता अंजनकर यांच्यासाठी विक्रमाची ही काही पहिलीच वेळ नाही. त्या आपल्या पाक कलेच्या माध्यमातून त्यांनी यापूर्वीही विविध विक्रम नोंदवले आहेत. इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये तब्बल 1,000 किलो आंबील तयार करण्याच्या त्यांच्या कामगिरीची नोंद आहे. त्याचप्रमाणे 500 किलो कच्चा चिवडा तयार करण्याचा विक्रम देखील त्यांच्या नावावर आहे. आता 550 किलो गोपालकाला तयार करून वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नाव नोंदविल्याने त्यांच्या विक्रमांच्या यादीत आणखी एका मोठ्या कामगिरीची भर पडलीय.
पाककलेसोबत कॅन्सरविरोधी लढ्याचा संदेश : नीता अंजनकर यांच्या या कामगिरीचं विशेष महत्त्व त्यांच्या वैयक्तिक संघर्षामुळं अधोरेखित होतं. त्या सध्या कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशी सामना करत आहेत. मात्र आजारपणाला खचून न जाता त्यांनी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात काम सुरू ठेवलंय. आपल्या या विक्रमाच्या माध्यमातून कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना मानसिक बळ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आजाराचं निदान झाल्यानंतर उपचार घेणं अत्यावश्यक आहे. मात्र त्या उपचारांसोबत मानसिकता सकारात्मक ठेवणंही महत्त्वाचं असल्याचं त्या सांगतात. "कॅन्सर शरीरात आला आहे, त्याला आपल्या मनात आणि मेंदूत येऊ देऊ नका. घाबरू नका, सकारात्मक विचार ठेवा आणि त्याच्याशी ठामपणे लढा," असा संदेश नीता अंजनकर यांनी कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना दिलाय. कॅन्सरशी लढताना प्रत्येक दिवस आव्हानात्मक असू शकतो. मात्र त्या परिस्थितीला रडत सामोरं जायचं की हसत आणि सकारात्मकतेनं सामोरं जायचं, हा निर्णय आपल्या हातात असतो, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं रुग्णांनी धीर न सोडता उपचारांवर विश्वास ठेवावा आणि आजाराशी खंबीरपणे लढावं, असंही आवाहन त्यांनी केलंय.
पाककलेच्या माध्यमातून सकारात्मकतेचा संदेश : 550 किलो गोपालकाला तयार करण्याचा हा उपक्रम केवळ पाककलेतील कौशल्याचं प्रदर्शन ठरला नाही, तर त्यामागे सामाजिक आणि प्रेरणादायी संदेशही देण्यात आला. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशी झुंज देत असतानाही आपल्या कामातील उत्साह आणि सकारात्मकता कायम ठेवत शेफ नीता अंजनकर यांनी ही कामगिरी साध्य केलीय. त्यांच्या या उपक्रमामुळं पारंपरिक गोपालकाल्याला विक्रमाची जोड मिळाली असून, पाककला, जिद्द आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांचा अनोखा संगम या माध्यमातून पाहायला मिळाला.
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