कॅनरा बँकेकडून शिर्डीतील श्री साईबाबा हॉस्पिटलला 35 लाखांचे व्हेंटिलेटर देणगी
कॅनरा बँकेच्या वतीनं शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा हॉस्पिटलसाठी दोन अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर मशीन देणगी स्वरूपात प्रदान करण्यात आले.
Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:31 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - कॅनरा बँकेच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR उपक्रमांतर्गत शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा हॉस्पिटलसाठी सुमारे 35 लाख रुपये किमतीचे दोन अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर मशीन देणगी स्वरूपात प्रदान करण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे हॉस्पिटलमधील अत्यवस्थ रुग्णांच्या उपचारासाठी मोठी मदत होणार असून आरोग्यसेवा अधिक सक्षम होणार आहे.
विधिवत पूजन करुन रुग्णसेवा - या व्हेंटिलेटर मशीनचे साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि कॅनरा बँकेचे मुख्य हेड ऑफिसर प्रमोद कुमार सिंग यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करण्यात आले. या प्रसंगी साई संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, कॅनरा बँकेचे रिजनल ऑफिसर अनिल कुमार, नागपूर रिजनचे प्रतिनिधी सुरेंद्र भाऊ, मॅनेजर उमेश शेटे व चंद्रशेखर सोनी उपस्थित होते. तसेच श्री साईबाबा हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे, सहाय्यक आधीसेविका मंदा थोरात, जनसंपर्क अधिकारी सुरेश टोलमारे आणि हॉस्पिटलमधील डॉक्टर व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध - व्हेंटिलेटर मशीनचे पूजन झाल्यानंतर ते तत्काळ रुग्णसेवेसाठी सुरू करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिक उपकरणांमुळे गंभीर रुग्णांना तातडीने आणि अधिक प्रभावी उपचार मिळणार आहेत. कॅनरा बँकेच्या या सामाजिक बांधिलकीच्या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. या देणगीमुळे श्री साईबाबा हॉस्पिटलची वैद्यकीय सेवा अधिक मजबूत होणार असून रुग्णांना दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच भविष्यातही अशा सामाजिक उपक्रमांद्वारे समाजहित साधण्याचा कॅनरा बँकेचा प्रयत्न राहणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
शिर्डीतील प्रसिद्ध श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये दररोज अनेक रुग्ण दाखल होत असतात. राज्यातील विविध भागातील लाखो रुग्ण श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये येत असतात. विविध आजारांवर येथे उपचार मिळतात.
