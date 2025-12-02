मुंबई महानगरपालिकेच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं दिली भेट!

ETV Bharat / state

कॅनडाचे शिष्टमंडळ 1 ते 5 डिसेंबर या कालावधीसाठी भारतात आलंय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 7:19 PM IST

मुंबई : कोस्टल रोड आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हे मुंबई महानगरपालिकेचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. महानगरपालिकेच्या दोन प्रकल्पांची आता कॅनडाला देखील भुरळ पडल्याचं दिसून येतंय. कॅनडा येथून आलेल्या बोगदा तंत्रज्ञानविषयक शिष्टमंडळानं धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प म्हणजेच कोस्टल रोड आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड या मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत, त्यातील तंत्रज्ञानाबाबत मंगळवारी (2 डिसेंबर) सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

प्रकल्पांबाबत माहिती : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागातील सभागृहात संगणकीय सादरीकरणाद्वारे या दोन्ही प्रकल्पांबाबत माहिती देण्यात आली. दरम्यान, कॅनडाचे शिष्टमंडळ 1 ते 5 डिसेंबर या कालावधीसाठी भारतात आलंय. या कालावधीत हे शिष्टमंडळ भुयारी मार्गांचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भेटी देणार आहे. याच अनुषंगानं कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं आज मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पांबाबत माहिती घेतली.

सेन्सर्स बसविण्याचा पर्याय उपलब्ध : कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली सकार्डो ही वायुवीजन प्रणाली भारतात प्रथमच वापरण्यात आलीय. या प्रणालीबाबत तसंच दोन स्वतंत्र भूमिगत बोगदे खोदतांना कोणकोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. याबाबत कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं माहिती जाणून घेतली. या भूमिगत बोगद्यांच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी बोगद्यांमध्ये भविष्यात संवेदक म्हणजे सेन्सर्स बसविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याबाबत महानगरपालिकेनं विचार करावा, असं मतही या शिष्टमंडळातील अभ्यासू सदस्यांनी मांडलं असल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिलीय.

कोस्टल रोड प्रकल्पाला भेट : याचबरोबर, प्रगतिपथावर असलेले गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग म्हणजे लिंक रोड या प्रकल्पांबाबत देखील कॅनडाच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी माहिती घेतली. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी कोणकोणत्या विभागांकडून परवानग्या घेतल्या, पर्यावरणाचे संतुलन कसं राखलं जाणार, याबाबत प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतर या कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं कोस्टल रोड प्रकल्पाला भेटही दिली. दरम्यान, भूमिगत बोगदे, आंतरमार्गिका, पदपथ, विहारमार्ग पाहून कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं प्रकल्पाचे कौतुक केल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं दिलीय.

