ETV Bharat / state

राज्यातील निवडणुकांचे निकाल एकत्रित होऊ शकतात का? औरंगाबाद खंडपीठाची विचारणा

दोन डिसेंबरला पार पडणारी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास हस्तक्षेप घेण्यात आला नाही, मात्र 3 डिसेंबर रोजी निकाल लागल्यास 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो.

aurangabad bench
औरंगाबाद खंडपीठ (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 10:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर - 9 वर्षांनंतर राज्यात होत असलेल्या नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे मतदान दोन वेळा होणार आहे, त्यांचे निकाल एकत्रित घेता येऊ शकतात का? अशी विचारणा औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. दोन डिसेंबर रोजी पार पडणारी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास हस्तक्षेप घेण्यात आला नाही, मात्र 3 डिसेंबर रोजी निकाल लागल्यास 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या वकिलांना विचारले की, सर्वच ठिकाणचा निकाल 21 डिसेंबरला एकत्रित लावता येईल का? यावर निवडणूक विभागाचे वकील ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी मंगळवारी दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत याबाबतचे निवेदन सादर केलं जाणार आहे, असे न्यायालयास कळवलंय. त्यामुळे मंगळवारी निकालाबाबत महत्त्वाचा निर्णय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

जाहीर झाल्यानुसार होत आहेत निवडणुका : निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र, काही ठिकाणी नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांमुळे आणि अपिलांच्या निकालांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर आयोगाने 29 नोव्हेंबरला सुधारित आदेश काढत, आक्षेप असलेल्या प्रभागांमध्ये 20 डिसेंबर रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील सुनावणी 1 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात झाली. आक्षेप नसलेल्या ठिकाणी नियोजित तारखेला मतदान प्रक्रिया होईल, त्याबाबत खंडपीठाने हिरवा कंदील दिला आहे. तर आक्षेप असलेल्या ठिकाणी 20 डिसेंबरला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.


2 डिसेंबर रोजी अंतिम निर्णय : औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत पैठण, कोपरगाव, अंबाजोगाई, उदगीर येथील याचिकाकर्ते हजर होते. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 2 डिसेंबर रोजी निवडणुकांसाठीची तयारी पूर्ण झाल्याने त्यांना हिरवा झेंडा दाखवला. निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रांवर दाखल झाले असल्याने न्यायालयाने मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला नाही, मात्र सर्व निकाल एकत्रित घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दोन तारखांना होणाऱ्या मदतानाचा निकाल एकत्रित जाहीर करायचा की वेगवेगळा त्याबाबत आयोग निवेदन करून स्पष्ट करेल, त्यानंतर अंतिम निकाल येणार आहे.

हेही वाचाः

अहिल्यानगर : जिल्ह्यात आज 8 नगरपरिषदांसाठी मतदान; विखे, थोरातांची प्रतिष्ठा पणाला

TAGGED:

MUNICIPAL COUNCIL
NAGAR PANCHAYAT ELECTIONS
औरंगाबाद खंडपीठ
AURANGABAD BENCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.