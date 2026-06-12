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खंडोबाच्या दर्शनाला आले अन् चिमुकलीला जेजुरीतच विसरले, पोलिसांच्या मदतीनं चिमुकली पालकांच्या स्वाधीन

हरवलेली तीन वर्षांची चिमुकली अखेर आजी-आजोबांच्या कुशीत परतल्याने उपस्थितांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले.

पोलिसांच्या मदतीनं चिमुकली पालकांच्या स्वाधीन
पोलिसांच्या मदतीनं चिमुकली पालकांच्या स्वाधीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 8:41 PM IST

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बारामती - श्री मार्तंड मल्हारीच्या दर्शनासाठी आलेल्या एका कुटुंबाचा आनंद क्षणार्धात चिंतेत बदलला आणि काही तास संपूर्ण कुटुंबाची धडधड वाढवणारा प्रसंग घडला. मात्र जेजुरी पोलिसांच्या सतर्कता, संवेदनशीलतेमुळे या घटनेचा शेवट सुखांत झाला. हरवलेली तीन वर्षांची चिमुकली अखेर आजी-आजोबांच्या कुशीत परतल्याने उपस्थितांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील जवळी येथील भाविकांचा एक समूह गुरुवारी जेजुरी येथे श्री खंडोबा देवाच्या दर्शनासाठी आला होता. त्यांच्यासोबत तीन वर्षांची स्वरांशी प्रभाकर गायके ही चिमुकलीदेखील होती. दर्शन आटोपल्यानंतर सर्वजण गडावरून खाली आले आणि पुढील दर्शनासाठी आळंदीकडे रवाना झाले. प्रवास सुरू असतानाच कुणाच्याच लक्षात आले नाही की स्वरांशी मागेच राहिली आहे.


आळंदी येथे पोहोचल्यानंतर चिमुकली सोबत नसल्याचे लक्षात येताच आजी-आजोबांसह सर्व भाविकांच्या पायाखालची जमीन सरकली. एकच गोंधळ उडाला. तातडीने जेजुरीतील परिचितांशी संपर्क साधण्यात आला. मुलीचा फोटो आणि माहिती पाठवून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली.

जेजुरीतील सोनवणे पार्किंग परिसरात एका रसवंतीगृहाजवळ ही चिमुकली एकटीच आढळून आली. स्थानिक नागरिकांनी तत्परता दाखवत पोलिसांना माहिती दिली. यापूर्वी श्री मार्तंड देव संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी मंदिर परिसरात वारंवार ध्वनिक्षेपकावरून घोषणा करून नातेवाईकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र त्यावेळी कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

माहिती मिळताच जेजुरी पोलिसांनी चिमुकलीला सुरक्षित ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात आणले. घरच्यांपासून दूर असलेल्या या बालिकेला धीर देण्याचे काम पोलीस हवालदार निता दोरके यांनी आईच्या मायेने केले. तिला जेवण दिले, खेळवले आणि तिची पूर्ण काळजी घेतली. पोलीस ठाण्यातील इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही तिच्यासाठी आपुलकीचे वातावरण निर्माण केले.
अखेर रात्री उशिरा आळंदीहून आजी-आजोबा जेजुरी पोलीस ठाण्यात पोहोचले. सुमारे साडेअकरा वाजता स्वरांशी आपल्या आजी-आजोबांना पाहताच त्यांच्या कुशीत धावली आणि काही तासांचा तणाव आनंदात विरघळला. हा भावनिक क्षण पाहून उपस्थितांनाही गहिवरून आले.


जेजुरी पोलीस ठाण्याचे नवनियुक्त पोलीस निरीक्षक रविंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी दाखविलेली तत्परता आणि माणुसकीमुळे एका कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला. हरवलेल्या चिमुकलीला सुरक्षित ठेवून कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्याची ही घटना जेजुरी पोलिसांच्या संवेदनशीलतेची आणि लोकांप्रती असलेल्या बांधिलकीची साक्ष देणारी ठरली.

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जेजुरी
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