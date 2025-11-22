मातृत्वाच्या स्वप्नाला आता जनआरोग्य योजनेची साथ; कामा रुग्णालयात मिळणार मोफत 'आयव्हीएफ' उपचार
कामा आणि अॅलब्लेस रुग्णालयाने वैद्यकीय क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी केलीय. या रुग्णालयाला ‘एग फ्रीझिंग’ आणि स्पर्म बँक सुरू करण्यासाठी अधिकृत परवानगी मिळाली.
Published : November 22, 2025 at 10:17 AM IST
मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध कामा आणि अॅलब्लेस रुग्णालयाने वैद्यकीय क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. या सरकारी रुग्णालयाला ‘एग फ्रीझिंग’ (अंडी गोठवणे) आणि स्पर्म बँक (वीर्य साठवणूक) सुरू करण्यासाठी अधिकृत परवानगी मिळाली असून, ही सुविधा नैसर्गिकरित्या मूल न होणाऱ्या जोडप्यांना, तसेच कर्करोग उपचारामुळं प्रजननक्षमता गमावणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना ही सेवा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध होणार आहे.
41 महिलांची गर्भधारणा यशस्वी : कामा रुग्णालय हे केवळ प्रसूती आणि स्त्रीरोग केंद्र नसून, कर्करोग उपचार आणि वैद्यकीय शिक्षण-संशोधनाचेही महत्त्वाचे केंद्र आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून येथे कर्करोगाचे मोफत उपचार सुरू आहेत. मे 2024 पासून इथे कार्यान्वित झालेल्या आयव्हीएफ केंद्राला आतापर्यंत 888 महिलांनी भेट दिली असून, 178 रुग्णांना मूलभूत उपचार मिळाले आहेत, तर 110 जण प्रतीक्षा यादीवर आहेत. यापैकी 41 महिलांची गर्भधारणा यशस्वी झाली आहे.
नेमकं तंत्रज्ञान काय? : ‘एग फ्रीझिंग’ आणि 'स्पर्म बँक' ही सुविधा ‘आर्ट बँक’ म्हणून ओळखली जाते. यात दान केलेले वीर्य, अंडी आणि भ्रूणांची तपासणी करून ते गोठवले जातात. देशात सुमारे 10 टक्के प्रौढांना नैसर्गिकरित्या मूल होत नाही. अशा जोडप्यांना तसेच कर्करोग उपचारांमुळे प्रजननक्षमता धोक्यात येणाऱ्या रुग्णांना या सुविधेचा मोठा फायदा होणार आहे. खासगी रुग्णालयांत अंडी गोठवण्यासाठी 1 ते 2 लाख रुपये इतका खर्च येतो. मात्र, कामा रुग्णालयात ही सेवा मोफत किंवा अत्यल्प दरात मिळेल.
रुगणांना मोठा फायदा होईल - डॉ. तुषार पालवे : याविषयी माहिती देताना कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे म्हणाले, “महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना एग फ्रीझिंगची सेवा पूर्णतः मोफत मिळेल. कर्करोग उपचार केंद्र आणि संशोधन केंद्र असल्याने या आर्ट बँकेचा लाभ मोठ्या संख्येने रुग्णांना होईल."
हजारो स्त्रियांना मातृत्वाचा अधिकार मिळणार : याबाबत आम्ही काही सोशल वर्कशी चर्चा केली. 'स्माईल इंडिया' या अंधेरीतील संस्थेतील सोशल वर्कर प्रियांका तायडे (तीन वर्षांपासून या संस्थेशी जोडलेल्या आहेत) म्हणाल्या, “हा निर्णय खरोखरच कौतुकास्पद आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी IVF म्हणजे स्वप्नापलीकडची गोष्ट होती. 2 ते 3 लाखांचा खर्च पेलणं अशक्य असायचं. आता जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कामा हॉस्पिटलमध्ये मोफत एग फ्रीझिंग आणि IVF मिळणं म्हणजे हजारो स्त्रियांना मातृत्वाचा अधिकार मिळणार आहे. विशेषतः कर्करोगग्रस्तांसाठी ही सुविधा आयुष्यात नवा आनंद घेऊन येणारी आहे.”
निर्णय सर्व सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये राबवायला हवा : 'कॅन्सर वॉरियर' या ठाण्यातील (कोलशेत) सामाजिक संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या संजना कदम म्हणाल्या, “आम्ही गेल्या पाच वर्षांपासून कर्करोग रुग्णांच्या प्रजनन हक्कांसाठी लढा देत होतो. केमोथेरपी-रेडिएशनमुळे अनेकांची प्रजननक्षमता कायमची नष्ट होते. आता कामा हॉस्पिटलमध्ये मोफत स्पर्म बँक आणि एग फ्रीझिंग सुरू झाल्याने, कर्करोग बरा झाल्यावरही मूल होऊ शकेल, ही आशा त्यांना मिळाली आहे. हा निर्णय सर्व सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये राबवायला हवा."
आता स्वप्नातही बाळ दिसतं : याविषयी रेश्मा (नावात बदल, वय 38, भायखळा, गृहिणी) यांनी भावूक प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, “आमच्या लग्नाला दहा वर्षे पूर्ण झाली. पण, मूल नसल्यानं समाज वेगळ्या नजरेनं बघायचा. किती तरी क्लिनिक फिरलो, डॉक्टर बदलले, उपचार घेतले. पण जेव्हा खासगी हॉस्पिटलमध्ये IVF साठी तीन-चार लाख रुपये मागितले, तेव्हा सगळी स्वप्नं एकदम संपल्यासारखी वाटली. एवढे पैसे कुठून आणणार? मी रात्रंदिवस रडायचे. मला वाटायचं, कदाचित माझ्या आयुष्यात बाळाचा आवाज कधीच ऐकायला मिळणार नाही. पण नंतर जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कामा हॉस्पिटलमध्ये पूर्ण मोफत IVF होऊ शकतं, हे कळलं आणि जीवात जीव आला. आज माझं नाव प्रतीक्षा यादीत आहे. आता मी झोपेतही माझ्या बाळाला हसताना पाहते. त्याच्या गालावरचं ते मऊसूत हसू, छोट्या बोटांनी माझा हात घट्ट पकडणं, सगळं डोळ्यासमोर येतं. आता फक्त त्या क्षणाची वाट बघते आहे, जेव्हा मी माझ्या बाळाला पहिल्यांदा मिठीत घेईन आणि माझी दहा वर्षांची प्रतीक्षा संपेल.”
कौतुकास्पद बाब - डॉ. श्रीशा राव : मुंबईतील प्रसिद्ध प्रजननतज्ज्ञ आणि आयव्हीएफ विशेषज्ञ डॉ. श्रीशा राव (वांद्रे येथे खासगी क्लिनिक चालवतात) म्हणाल्या, “मी गेली 15 वर्षे आयव्हीएफ क्षेत्रात काम करते आहे. खासगी रुग्णालयात एका सायकलचा खर्च 2.5 ते 4 लाखांपर्यंत जातो, आणि एग फ्रीझिंगसाठी दीड ते अडीच लाख. त्यातही यशाचा दर हा केवळ 50 ते 55 टक्के असतो. म्हणूनच गरीब-मध्यमवर्गीय रुग्णांना हा पर्याय परवडत नसायचा. आता कामा रुग्णालयाने जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पूर्णपणे मोफत आयव्हीएफ आणि एग फ्रीझिंग-स्पर्म बँक सुरू केल्याने हजारो जोडप्यांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने नवा आनंद येणार आहे. विशेषतः कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी ही सुविधा क्रांतिकारी आहे."
के. ई. एम. रुग्णालयात जन्मले पहिले टेस्ट ट्यूब बेबी : महाराष्ट्रात 1986 मध्ये के. ई. एम. रुग्णालयात पहिले टेस्ट ट्यूब बेबी जन्मले होते. मात्र, सरकारी पातळीवर संपूर्ण आयव्हीएफ सुविधा महाराष्ट्रात अद्याप सुरू झालेली नाही. के. ई. एम. आणि सायन रुग्णालयात आयव्हीएफ केंद्र सुरू होणार असले तरी कामा रुग्णालयाने सर्वप्रथम ही सुविधा कार्यान्वित केली आहे. गेल्या वर्षभरात येथे 'आययुआय' नंतर आता 'आयसीएसआय'सारखे प्रगत उपचारही उपलब्ध झाले आहेत. दिल्लीतील 'एम्स'प्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयात एकाच छताखाली संपूर्ण आयव्हीएफ सेवा उपलब्ध होणार आहे.
