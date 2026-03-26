राज्यातील मनरेगाच्या कामांवर कॅगचे ताशेरे; कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही कामं अपूर्णच

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅगचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलाय, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

CAG Slams State MGNREGA Works Projects
राज्यातील मनरेगाच्या कामांवर कॅगचे ताशेरे (Source- ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 5:21 PM IST

मुंबई- राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत कामांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी असल्याचे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातून स्पष्ट झालंय. या कालावधीत मंजूर झालेल्या एकूण कामांपैकी केवळ 52.81 टक्के कामे पूर्ण झालीत, ही बाब चिंताजनक मानली जातेय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅगचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलाय, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

तर अपूर्ण कामांवरही 5361.02 कोटी खर्च : या पाच वर्षांत राज्यात एकूण 25.72 लाख कामांना मंजुरी देण्यात आलीय. त्यापैकी साधारण 13.58 लाख कामे पूर्ण झाली, तर उर्वरित कामे अपूर्ण किंवा सुरूच झालेली नाहीत. पूर्ण झालेल्या कामांवर 6725.65 कोटी खर्च करण्यात आला, तर अपूर्ण कामांवरही 5361.02 कोटी खर्च झाला, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही कामे पूर्णत्वाला पोहोचलेली नाहीत. अहवालानुसार, मार्च 2025 पर्यंत सुमारे 7.10 लाख कामे अजूनही सुरू झालेली नव्हती. त्यातील 2.48 लाख कामे (साधारण 35 टक्के) तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. तसेच एकूण 5.03 लाख अपूर्ण कामांपैकी 1.07 लाख कामे (21 टक्के) तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून अडकलेली आहेत. यावरून नियोजन आणि अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे दिसते असे कॅगच्या अहवालातून समोर आलंय.

15 दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक : योजनेच्या नियमांनुसार, कामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक आहे. जर काम उपलब्ध करून दिले नाही, तर संबंधित कुटुंबांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. मात्र, 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत देय असलेल्या 34.85 लाख बेरोजगारी भत्त्यापैकी फक्त 2,268 इतकीच रक्कम वितरित करण्यात आली, तर उर्वरित 34.83 लाख थकबाकी राहिली. यावरून काम न मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही हक्काचा भत्ता मिळाला नसल्याचे दिसून येते.

314 प्रकरणांमध्ये 4.44 कोटींची वसुली अजूनही प्रलंबित : सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) बाबतही गंभीर उणिवाही या अहवालातून समोर आलेल्या आहेत. या कालावधीत 72.43 टक्क्यांपासून ते 95.67 टक्क्यांपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण झालेले नाही. सामाजिक लेखापरीक्षण हे योजनेतील पारदर्शकता आणि जनतेच्या देखरेखीचे महत्त्वाचे साधन असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचबरोबर सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटने निदर्शनास आणलेल्या 1,084 गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये 11.22 कोटी वसूल करायचे होते, त्यापैकी 314 प्रकरणांमध्ये 4.44 कोटींची वसुली अजूनही प्रलंबित आहे.

राज्य सरकारकडूनही पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही : अहवालात निधीअभावी सामाजिक लेखापरीक्षण कमी प्रमाणात झाले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी आवश्यकतेच्या एक तृतीयांशपेक्षाही कमी असल्याने नियोजित प्रमाणात लेखापरीक्षण होऊ शकले नाही. राज्य सरकारकडूनही पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही, असे सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटने स्पष्ट केले आहे. योजनेच्या देखरेखीकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या बैठका नियमित झालेल्या नाहीत, ही देखील गंभीर बाब अहवालात नमूद आहे. तसेच,कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर संचालक नेमण्यात आले असले तरी जिल्हास्तरावर आवश्यक गुणवत्ता निरीक्षक (SQM) नेमले गेलेले नाहीत.

वर्षनिहाय आकडेवारीवरूनही स्थिती बिघडत चालल्याचे दिसते.

  • 2019-20 मध्ये 82% कामे पूर्ण झाली, तर
  • 2020-21 मध्ये 81%,
  • 2021-22 मध्ये 61%,
  • 2022-23 मध्ये 45%, आणि
  • 2023-24 मध्ये केवळ 23% कामे पूर्ण झाली.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह : याचबरोबर अपूर्ण आणि सुरू न झालेल्या कामांचे प्रमाण दरवर्षी वाढताना दिसते, ज्यामुळे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकूणच मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही कामे पूर्ण न होणे, लाभार्थ्यांना वेळेवर काम व भत्ता न मिळणे, सामाजिक लेखापरीक्षणातील त्रुटी आणि देखरेखीचा अभाव या कारणांमुळे या योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षित दर्जाची नसल्याचे CAG अहवालातून स्पष्ट झालंय.

