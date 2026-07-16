कॅगचा धक्कादायक अहवाल; शिक्षणासाठी तरतूद असूनही हजारो कोटी रुपये अखर्चित, नियोजनाचा अभाव
कॅगच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, एका बाजूला शिक्षणासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूला मोठा निधी खर्चच झाला नाही.
Published : July 16, 2026 at 4:01 PM IST
मुंबई : राज्य सरकार दरवर्षी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शाळांमध्ये सुविधा वाढाव्यात आणि शिक्षकांची कमतरता दूर व्हावी, यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. मात्र, हा पैसा प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो का? याचे उत्तर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या अनुपालन (कम्प्लियन्स ऑडिट) आणि आर्थिक व्यवस्थापन (बजेटरी मॅनेजमेंट) अहवालातून मिळते. या अहवालात शिक्षण विभागातील निधीच्या नियोजनापासून ते खर्चापर्यंत अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
कॅगच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, शिक्षणासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करुनही निधी खर्चच झाला नाही. एवढेच नव्हे, तर जनतेकडून शिक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेला उपकरदेखील (एज्युकेशन सेस) नियमानुसार संबंधित निधीत जमा करण्यात आला नसल्याचं कॅगनं स्पष्ट केलं आहे.
शिक्षणासाठी 58,987 कोटींची तरतूद; 7,285 कोटी खर्चच झाले नाहीत : कॅगच्या अहवालानुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात सामान्य शिक्षण (जनरल एज्युकेशन) विभागासाठी 58,987.65 कोटी रुपये इतकी मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर 227.77 कोटी रुपयांची अतिरिक्त (सप्लेमेंटरी) तरतूद देखील मंजूर करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षण विभागानं 51,702.46 कोटी रुपये इतकाच खर्च केला. म्हणजेच 7,285.19 कोटी रुपये, म्हणजेच 12/35 टक्के निधी खर्चाविना शिल्लक राहिला. सरकारनं अतिरिक्त निधीची मागणी करूनही तो खर्च न झाल्यानं अर्थसंकल्पीय नियोजन कितपत वास्तववादी होते, असा प्रश्न कॅगनं उपस्थित केला आहे.
प्राथमिक शिक्षणासाठीचा 647 कोटींचा निधी परत : अहवालात प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शिक्षणासाठी मदत या योजनेसाठी 5,030.49 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी 647.72 कोटी रुपये मार्च 2021 मध्ये सरकारकडे परत (सरेंडर) करण्यात आले. यामागे शिक्षण विभागाने दोन कारणे दिली आहेत. शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने वेतनावरील खर्च कमी झाला. कोविड-19 काळात महागाई भत्त्यात वाढ न झाल्यानं अपेक्षेपेक्षा कमी खर्च झाला. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखेरच्या टप्प्यात परत करावा लागणे, हे अचूक आर्थिक नियोजनाच्या अभावाचं लक्षण असल्याचं कॅगनं नमूद केलं आहे.
शिक्षणाचा उपकर गोळा केला; पण संबंधित फंडात जमा नाही : कॅगच्या अहवालातील सर्वात गंभीर निरीक्षणांपैकी एक म्हणजे शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर (एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी सेस) खर्च न करणं आहे. राज्य सरकारनं नागरिकांकडून 1515.23 कोटी रुपये उपकराच्या स्वरूपात गोळा केले. नियमांनुसार हा निधी संबंधित विशेष निधीमध्ये (डिसिग्नेटेड फंडस्) जमा करणे आवश्यक होते. मात्र , कॅगच्या तपासणीत हा निधी संबंधित फंडात वर्ग करण्यात आला नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे शिक्षणासाठी राखीव निधीच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
निधीचा कार्यक्षम वापर झाला का- मार्चमध्येच 23.40 टक्के खर्च : कॅगनं राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनावरही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. संपूर्ण वर्षभरात होणाऱ्या खर्चापैकी 23.40 टक्के खर्च एकट्या मार्च महिन्यात करण्यात आला. सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनात वर्षभर नियोजनबद्ध खर्च होणे अपेक्षित असते. मात्र मोठा खर्च शेवटच्या महिन्यात झाल्यास निधीचा कार्यक्षम वापर झाला का, याबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असे कॅगनं नमूद केलं आहे. 29,742 कोटींच्या अतिरिक्त तरतुदींची गरजच नव्हती.
अंदाज आणि प्रत्यक्ष गरज यामध्ये मोठी तफावत- अहवालानुसार 62 प्रकरणांमध्ये एकूण 29,742.51 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त (सप्लेमेंटरी) तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, अनेक ठिकाणी मूळ अर्थसंकल्पातील निधीच पूर्ण खर्च झाला नव्हता. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची गरजच नव्हती, असे कॅगनं स्पष्ट केले आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्ष गरज यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले.
राज्याच्या खर्चातही मोठी तफावत : कॅगच्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 मध्ये राज्याने 5,24,289.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च 4,17,048.36 कोटी रुपये इतकाच झाला. त्यामुळे 1,07,241.20 कोटी रुपयांची बचत (सेव्हिंग्स) झाली. कॅगच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च न होणे म्हणजे निधीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचं द्योतक आहे.
महसुली तूटही वाढली : अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही भाष्य करण्यात आलं आहे. कॅगनं नमूद केलं की, आर्थिक त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर राज्याची महसुली तूट (रेव्हेन्यू डिफिसिट) 36,342.29 कोटी रुपये इतकी झाली. याचा अर्थ सरकारचा महसुलापेक्षा खर्च अधिक असल्याचं चित्र समोर येते. आधीच्या अहवालांतही शिक्षण क्षेत्रावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
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कॅगनं यापूर्वी आश्रमशाळांच्या लेखापरीक्षणातही अनेक त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. त्यामध्ये गणित, विज्ञान आणि हिंदी विषयांचे शिक्षक अनेक ठिकाणी उपलब्ध नसणे, कोट्यवधी रुपये खर्च करून घेतलेले वॉटर हीटर्स वापराविना पडून राहणे, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहे आणि खेळाची मैदाने अपुरी असणे, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला होता.
कॅगच्या शिफारसी काय आहेत? : अहवालाच्या शेवटी कॅगनं राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा. अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यापूर्वी अचूक गरज निश्चित करावी. मंजूर निधी वेळेत आणि पूर्णपणे खर्च होईल, यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभी करावी. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील निधी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करावी.
शिक्षणासाठी सरकार हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. मात्र, त्यातील 7,285.19 कोटी रुपये खर्चच होत नाहीत, 1,515.23 कोटी रुपयांचा शिक्षण उपकर संबंधित निधीत जमा होत नाही, तर दुसरीकडे 647.72 कोटी रुपये परत जातात, हे चित्र चिंताजनक आहे. याचा थेट परिणाम शाळांमधील शिक्षक भरती, डिजिटल सुविधा, पायाभूत विकास, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो, अशी चिंता शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.
सरकारी शाळा बंद... शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू?- याबाबत मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी नीती आयोगाच्या अहवालातील काही आकडे गंभीर चिंता निर्माण करणारे आहेत, असं मत व्यक्त केलं. 2014-15 मध्ये देशात 11.07 लाख सरकारी शाळा होत्या. 2024-25 मध्ये त्या 10.13 लाखांवर आल्या. म्हणजेच सुमारे 94 हजार सरकारी शाळांची घट झाली आहे. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या 26.95 कोटींवरून 24.69 कोटींवर आली. दुसरीकडे खाजगी शाळांची संख्या 2.88 लाखांवरून 3.39 लाखांपर्यंत वाढली. हे आकडे केवळ सांख्यिकी नाहीत. ते सार्वजनिक शिक्षणाच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात, असं गणपुले यांचं म्हणणं आहे.
"सरकार म्हणते की कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे विलीनीकरण केले जात आहे. परंतु प्रश्न असा आहे, ग्रामीण भागातील गरीब, दलित, आदिवासी आणि वंचित विद्यार्थ्यांना जवळची सरकारी शाळा बंद झाल्यावर शिक्षण अधिक सुलभ होते की अधिक कठीण? जर सरकारी शाळाच कमी होत गेल्या. खासगी शाळा वाढत गेल्या, तर शिक्षण हा मूलभूत अधिकार राहील की बाजारातील सेवा बनेल? सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे. कमकुवत करणे नव्हे. सरकारी शाळा वाचवा, सार्वजनिक शिक्षण वाचवा, भारताचे भविष्य वाचवा!", असं आवाहन महेंद्र गणपुले यांनी यावेळी केलं आहे.
याबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी लवकरच पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे, असं उत्तर देत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. कॅगच्या अहवालानं राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील आर्थिक नियोजन आणि निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. आता या त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
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