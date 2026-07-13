'लाडकी बहीण योजने'तून 92 लाख महिलांची नावं वगळली; योजनेच्या खर्चावर 'कॅग'चे ताशेरे
'लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत मोठी कपात झाली आहे. तसंच योजनेच्या खर्चावर कॅगने देखील ताशेरे ओढले आहेत.
Published : July 13, 2026 at 3:00 PM IST
मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत मोठी कपात झाली आहे. योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली असून, सुरुवातीच्या 2.4 कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही सुमारे 38 टक्क्यांची घट आहे. ई-केवायसी पूर्ण न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे, वयोमर्यादा आणि इतर पात्रतेच्या निकषांमुळे ही नावे वगळण्यात आल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीतून समोर आली आहे. यापूर्वी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर सुमारे 80 लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात येत असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, पुढील पडताळणीनंतर हा आकडा वाढून 92 लाखांवर पोहोचला आहे.
कोणत्या वर्गातील किती महिला अपात्र? - सरकारी माहितीनुसार, ई-केवायसी आणि पात्रतेच्या पडताळणीत अनेक अनियमितता समोर आल्या आहेत. 61 ते 62 लाख महिलांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. ई-केवायसीनंतर सुमारे 10 लाख लाभार्थींचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले. तसेच 4.5 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक, तर 2 ते 2.5 लाख लाभार्थ्यांकडे चारचाकी वाहन असल्याचे त्यांनी ई-केवायसीदरम्यान नमूद केले. याशिवाय 14 हजार प्रकरणांमध्ये पुरुषांनी महिलांच्या नावाने योजनेचा लाभ घेतल्याचे, तर सुमारे 2 हजार लाभार्थी प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचे पडताळणीत समोर आले. तसेच 4 लाख 40 हजार सरकारी कर्मचारीही या योजनेचे लाभार्थी असल्याचे आढळून आले आहे.
दरम्यान, महिलांच्या नावाने लाभ घेतलेल्या 16 हजार पुरुषांकडून सरकारी चलनाद्वारे योजनेअंतर्गत मिळालेली रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय, सुमारे 12 लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे पडताळणीत आढळले.
अंतिम लाभार्थी संख्या अजून निश्चित नाही - साधारण 5 लाख महिला ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, लाभार्थ्यांची फेरपडताळणी प्रक्रिया अद्याप सुरू असून अंतिम लाभार्थी संख्या त्यानंतर निश्चित होणार आहे. तसेच, चुकीने नाव वगळण्यात आल्याची तक्रार करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांचीही छाननी केली जात आहे.
कॅगचा आर्थिक व्यवस्थापनावर ठपका - दरम्यान, शुक्रवारी विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या महालेखापाल (CAG) च्या 2024-25 च्या राज्य वित्तीय अहवालात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, योजनेसाठी 29,693.09 कोटी रुपयांची मंजूर तरतूद असताना 33,237.24 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यामुळे 3,541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. या अतिरिक्त खर्चाबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
तसेच जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत 15,586 कोटी रुपये व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स (VPDA) मध्ये वर्ग करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष गरज नसताना निधी अशा खात्यांमध्ये ठेवणे हे अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
कॅगने मोठ्या डीबीटी योजनांसाठी लाभार्थ्यांची संख्या आणि निधीची आवश्यकता वास्तववादी पद्धतीने निश्चित करण्याची तसेच निधीची उचल प्रत्यक्ष खर्चाच्या गरजेनुसारच करण्याची शिफारस केली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना 28 जून 2024 रोजी मंजूर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात.
लाडक्या बहीणी जड झाल्या का? - लाएडकी बहीण योजनेतून वगळेली नावे आणि कॅगने ओढलेले ताशेरे यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. कॉंग्रेसचे विधीमंडळाचे नेते आणि माजी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत भाष्य केलं. “राजकीय स्वार्थ साध्य झाला… आता लाडक्या बहिणींचा विसर पडला! निवडणुकीपूर्वी ज्या महिलांना ‘लाडक्या बहिणी’ म्हणत डोक्यावर घेतलं, त्याच महिलांना सत्ता मिळताच योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. तब्बल 92 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय हा महिलांच्या विश्वासघाताचा कळस आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी कोणतीही शहानिशा न करता लाभ वाटले आणि आता वेगवेगळे निकष लावून महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. जर त्या आधीपासूनच अपात्र होत्या, तर त्यांना लाभ का दिला? आणि जर त्या पात्र होत्या, तर आता त्यांना वगळण्याचे कारण काय? महिलांच्या नावावर राजकारण करून सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्यांनाच वाऱ्यावर सोडायचं, हीच महायुती सरकारची भूमिका आहे का? ‘लाडक्या बहिणी’साठी ही योजना होती की फक्त मतांसाठी?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
या घडामोडींनंतर लाडकी बहीण योजना बंद होणार का? ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली. याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शीरसाट यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ही योजना बंद होणार नसल्याचे सांगितले.
“लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेल्या आणि घरात राहणाऱ्या महिलांसाठी आहे. मात्र, पडताळणीदरम्यान चारचाकी वाहनधारक तसेच आयकर भरणाऱ्या काही महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. अशा अपात्र लाभार्थ्यांची नावे आता वगळली जात आहेत. सुमारे 14 लाख अपात्र लाभार्थी योजनेत समाविष्ट झाल्याचे समोर आले असून, त्यांना टप्प्याटप्प्याने वगळले जात आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला असला, तरी सरकार अशा अनियमितता दूर करत आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही. ही योजना यापुढेही सुरू राहील,” असे मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
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