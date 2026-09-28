दुष्काळ परिस्थितीबाबत उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक
दुष्काळ परिस्थितीबाबत उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे. यात २६५ तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
Published : September 28, 2026 at 4:09 PM IST
मुंबई - राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीची उद्या, 29 सप्टेंबरला बैठक होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीकडून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती, पीक नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मदतीबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारनं 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यात पावसानं मोठी ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालय. सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी यासह विविध पिकांवर पावसाच्या खंडाचा परिणाम झाला असून, कोकणातील भात पिकालाही फटका बसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर नुकसान झालेल्या भागात पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 22 सप्टेंबरला दुष्काळ निवारणासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या समितीला दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आलेत. समितीला क्षेत्रीय पातळीवरून मिळणाऱ्या अहवालांचा आढावा घेऊन तातडीच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेता येणार आहे.
या उपसमितीत गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, मकरंद पाटील आणि बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाने मदतीसाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्यात. त्यामध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था आणि इतर सवलतींचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार मदतीचं नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर देण्यात आलीय.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार उपसमितीला असल्याचं सांगितलं असून, गरज पडल्यास पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी असलेला निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याचे संकेतही दिलेत. शासन निर्णय जारी होताच मदत आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलय.
दुसरीकडे राज्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा करत विरोधकांकडून सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उर्वरित तालुक्यांचाही दुष्काळी परिस्थितीत समावेश करावा आणि दुष्काळी मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी पुढील उपाययोजनांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागलं आहे.
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