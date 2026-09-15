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एफआरपी थकबाकीपासून शेतजमीन परत देण्यापर्यंत मंत्रिमंडळाचे 7 महत्त्वाचे निर्णय

सरकारच्या 25 महत्त्वाच्या योजना आणि 25 धोरणांचा प्रत्यक्ष नागरिकांना किती फायदा होतो, याची तपासणी करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रालय
मंत्रालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 3:12 PM IST

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मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत शेतकरी, साखर कारखाने, सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे नागरिक, नगरपरिषद, साहित्य क्षेत्र आणि मुंबई पोलिसांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 2025-26 च्या हंगामातील ऊस थकीत एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सुलभ अटींवर कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर सरकारच्या 25 महत्त्वाच्या योजना आणि 25 धोरणांचा प्रत्यक्ष नागरिकांना किती फायदा होतो, याची तपासणी करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हरेगावमधील शेती महामंडळाच्या जमिनीच्या प्रश्नावरही कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा; कारखान्यांना सुलभ कर्ज :-
गेल्या हंगामातील उसाची एफआरपीची काही रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. ही थकीत रक्कम देण्यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे थकीत पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, पुढील 2026-27 चा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठीही कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.


2025-26च्या हंगामात राज्यातील 210 साखर कारखान्यांनी 1,045.63 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या ऊसासाठी शेतकऱ्यांना एकूण 40 हजार 446 कोटी रुपये एफआरपी देणे अपेक्षित होते. 15 जूनपर्यंत त्यापैकी 40 हजार 50 कोटी रुपये, म्हणजेच 99.02 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. 30 जूनपर्यंत ही रक्कम 40 हजार 148 कोटी रुपये झाली. म्हणजेच 99.26 टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली होती. तरीही 48 कारखान्यांकडे सुमारे 298 कोटी रुपये बाकी होते. हीच थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी आणि कारखान्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी सरकारने सॉफ्ट लोनचा निर्णय घेतलाय.


2026-27चा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आलाय. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात यंदा सुमारे 15.48 लाख हेक्टरवर ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यातून सुमारे 1,238.40 लाख मेट्रिक टन ऊस मिळण्याचा अंदाज आहे. मात्र पाऊस आणि पाण्याची परिस्थिती पाहता प्रत्यक्षात किती ऊस उपलब्ध होईल, याचा पुन्हा आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुलभ कर्जाची योजना आणण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आता त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालीय.

सरकारच्या 25 योजना आणि 25 धोरणांची तपासणी होणार :-
सरकारकडून दरवर्षी अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांवर मोठा पैसा खर्च केला जातो. मात्र या योजनांचा प्रत्यक्ष नागरिकांना किती फायदा झाला, हे तपासण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज’ यांच्या सहकार्याने हे काम केले जाणार आहे. सरकारच्या 25 प्रमुख योजना आणि 25 महत्त्वाच्या धोरणांचा अभ्यास केला जाणार आहे.


यामध्ये केवळ सरकारी कागदपत्रे पाहिली जाणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी बोलून माहिती घेतली जाणाराय. दर तीन महिन्यांनी 12 जिल्ह्यांमध्ये पाहणी केली जाईल. प्रत्येक तीन महिन्यांत सुमारे 11 हजार 600 लाभार्थ्यांशी संवाद साधला जाणाराय. याशिवाय योजनांचा लाभ न मिळालेल्या किंवा त्यापासून दूर राहिलेल्या सुमारे 1,500 लोकांचीही माहिती घेतली जाणाराय. वर्षभरात सुमारे 46 हजार 400 लाभार्थ्यांकडून माहिती घेतली जाईल. यातून एखाद्या योजनेचा पैसा कुठे खर्च झाला, यापेक्षा तो पैसा ज्या नागरिकांसाठी खर्च केला, त्यांना खरोखर त्याचा फायदा झाला का, हे समजण्यास मदत होणार आहे.


नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मोठा दिलासा :-
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महानगरपालिकेची इमारत भाड्याने देण्यात येणाराय. या इमारतीसाठी करण्यात येणाऱ्या भाडेकराराच्या नोंदणीवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलााय. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची स्थापना 1906मध्ये पुण्यात झालेल्या चौथ्या ग्रंथकार संमेलनातून झाली होती. या संमेलनाच्या समारोपावेळी न. चिं. केळकर यांनी परिषदेच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि लोकमान्य टिळकांनी त्याला अनुमोदन दिले होते. नाशिकमध्ये वाचन, अभ्यास आणि साहित्यविषयक उपक्रमांसाठी जागा उपलब्ध होणार असल्याने या निर्णयाचा साहित्य क्षेत्राला फायदा होणाराय.


आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन :-
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी 6 हजार 240.30 चौ.मी. सरकारी जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. या जागेवर व्यापारी संकुल उभारल्यानंतर नगरपरिषदेला नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर स्थानिक व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांनाही सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.

नगरपरिषदांच्या कायद्यात बदल :-
महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी यांच्याशी संबंधित 1965च्या कायद्यात आणखी बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलीय. या कायद्यात यापूर्वीही बदल करण्यात आलेत. फेब्रुवारी 2026मध्ये झालेल्या बदलानुसार एखादी व्यक्ती नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासोबत नगरसेवक म्हणूनही निवडून आली, तर दोन्ही पदे एकाचवेळी ठेवता येणार आहेत. मात्र दोन्ही पदांसाठी वेगवेगळे मतदान करता येणार नाही.

हरेगावच्या जमिनीचा प्रश्न; कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी :-
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या प्रश्नावरही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. मूळ मालक शेतकऱ्यांना जमीन परत देण्याच्या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961मध्ये बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली.


हरेगाव आणि शेती महामंडळाच्या जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीही राज्यात राबवण्यात आली आहे. 2013मध्ये राज्यातील सुमारे 11 हजार शेतकऱ्यांना 24 हजार एकर जमीन परत देण्यात आल्याची माहिती सरकारी नोंदीत आहे.


हरेगावचा प्रश्न गेल्या काही काळात पुन्हा चर्चेत आला. 2025मध्ये शेतकरी प्रतिनिधींनी या प्रश्नावर राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यानंतर 2026मध्येही हरेगावच्या जमिनीबाबत वेगवेगळे निर्णय चर्चेत आले. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2026मध्ये हरेगाव येथील शेती महामंडळाची 1,500 एकर जमीन 49 वर्षांसाठी निबे ग्रुपला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय चर्चेत आला होता. या जमिनीचे सुरुवातीचे वार्षिक भाडे एकरी 50 हजार रुपये आणि त्यात दरवर्षी तीन टक्के वाढ अशी माहिती समोर आली होती. त्यामुळे आता मूळ मालक शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत कायद्यात बदल करण्याच्या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.


मुंबई पोलिसांच्या घरांसाठीच्या प्रकल्पात चार नवीन पदे :-
मुंबई पोलिसांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पात आणखी चार नवीन पदे तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलीय. ही पदे मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी असतील. या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जानेवारी 2026मध्ये या मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. शहर आणि उपनगरातील पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 40 हजार ते 45 हजार घरे उभारण्याचं नियोजन आहे.


या प्रकल्पासाठी अंदाजे 20 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे 5 कोटी चौरस फूट जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी राज्य सरकार 30 टक्के पैसा देणार असून उर्वरित 70 टक्के पैसा कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे.

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KEY CABINET DECISIONS
महत्त्वाच्या योजना
मंत्रिमंडळाचे 7 महत्त्वाचे निर्णय
कारखान्यांना सुलभ कर्ज
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