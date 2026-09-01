मंत्रिमंडळ निर्णय नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी 2029चे लक्ष्य सरकारी कार्यक्रमांत आता हेल्दी मेन्यूही बंधनकारक
सरकारी कार्यक्रमातील आरोग्यदायी आहार, सोलापूरचा उन्नत मार्ग आणि कुकडी प्रकल्पाला मोठी आर्थिक मंजुरी, आरोग्य, सुरक्षितता, वाहतूक आणि सिंचनाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले.
Published : September 1, 2026 at 6:47 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्रातून 2029 पर्यंत अमली पदार्थांचं समूळ उच्चाटन करण्याचं लक्ष्य राज्य सरकारनं ठेवलय. त्यासाठी केवळ गृह विभागावर जबाबदारी न टाकता सरकारमधील सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचं धोरण राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजूर केलं. त्याचबरोबर सरकारी कार्यालयातील बैठका, शासकीय निमशासकीय कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणं बंधनकारक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
नशाविरोधात सर्व विभाग एकत्र - नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राने पुढचं पाऊल टाकत ‘Whole-of-Government Approach’ म्हणजेच सरकारमधील सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. सध्या अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई प्रामुख्याने पोलीस आणि गृह विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, नशेची समस्या केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसल्यानं शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, युवक, महिला व बालविकास यांसह संबंधित विभागांचा सहभाग वाढवला जाणार आहे.
अमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करी रोखण्याबरोबरच तरुणांना या व्यसनापासून दूर ठेवणे, व्यसनाधीन व्यक्तींना उपचार आणि पुनर्वसनाची मदत मिळवून देणे, तसंच नशेविरोधात जनजागृती करणे यावरही भर दिला जाणार आहे. 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अमली पदार्थांचं समूळ उच्चाटन करण्याचं उद्दिष्ट या धोरणातून ठेवण्यात आलय.
सरकारी कार्यक्रमांत ‘हेल्दी’ मेन्यू - सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या बैठका, विविध कार्यक्रम तसंच उपहारगृहांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्येही बदल होणार आहे. अशा ठिकाणी केवळ चहा, बिस्किटे, तळलेले पदार्थ किंवा गोड पदार्थ ठेवण्याऐवजी आरोग्यदायी आणि संतुलित मेन्यू उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आलीय.
यापुढे सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये संतुलित आहाराचा समावेश असलेला मेन्यू ठेवणे बंधनकारक असेल. नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून फळे, पौष्टिक पदार्थ आणि कमी तेल-साखर असलेल्या पर्यायांना प्राधान्य देण्याची दिशा या निर्णयातून स्पष्ट होते. सरकारी कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनही आरोग्यदायी खाण्याची सवय वाढावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
सोलापुरात उन्नत मार्गाला प्राधान्य - सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलय. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वर आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली सरकारी जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी या प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कुकडी प्रकल्पासाठी 5,704 कोटींची तरतूद - पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला 5,704.50 कोटी रुपयांची मंजुरी मंत्रिमंडळाने दिलीय. या प्रकल्पातून तब्बल 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणाराय.
सिंचनाची सुविधा वाढल्यानं शेतीला पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला मिळालेली मंजुरी हा केवळ पायाभूत सुविधांशी संबंधित निर्णय नसून शेती आणि ग्रामीण भागासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अमली पदार्थांविरोधातील व्यापक मोहीम, सरकारी कार्यक्रमातील आरोग्यदायी आहार, सोलापूरचा उन्नत मार्ग आणि कुकडी प्रकल्पाला मोठी आर्थिक मंजुरी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरोग्य, सुरक्षितता, वाहतूक आणि सिंचनाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
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