मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, खारच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत (Cabinet Meeting) शेतकरी, मुंबईतील गृहनिर्माण, मेट्रो प्रकल्प आणि कृषी विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Published : September 22, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई : राज्यातील पावसाच्या खंडामुळं शेतीचं नुकसान होत असताना शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या कामाला वेग देण्यासाठी सरकारनं आज मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) महत्त्वाचा निर्णय घेतला. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र समिती तयार केली जाणार आहे. ही समिती परिस्थितीनुसार लागणारे निर्णय घेणार आहे. येत्या शनिवारपर्यंत याबाबत पहिली सरकारी अधिसूचना काढली जाणार असून मंत्री स्वतः शेतांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत.
नव्या इमारती उभ्या केल्या जाणार : याशिवाय मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी जमीन गेलेल्या मोघरपाड्यातील शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. खार पश्चिमेतील रामकृष्णनगरमधील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारती पाडून त्या जागी नव्या इमारती उभ्या केल्या जाणार आहेत. धुळ्यातील देवपूर येथील क्रीडांगण आणि बागेसाठी राखून ठेवलेल्या जागेचा वापर बदलण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तर कृषी विभागाची नुकतीच बदललेली रचना रद्द करून 2009 मधील जुनी रचना काही काळासाठी कायम ठेवण्यात येणार आहे.
दुष्काळावर निर्णय घेण्यासाठी आता वेगळी समिती : राज्यात अनेक ठिकाणी पावसानं मोठा खंड घेतल्यानं खरीप पिकांना फटका बसला आहे. काही भागांत पिके वाळण्याची परिस्थिती आहे, तर काही ठिकाणी पाण्याचीही अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मदत कशी आणि किती द्यायची, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बांधावर जाऊन पिकांची परिस्थिती पाहणार : या समितीला परिस्थितीनुसार लागणारे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. म्हणजे प्रत्येक निर्णयासाठी पुन्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची गरज पडणार नाही. येत्या शनिवारपर्यंत या समितीबाबतची पहिली अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. मंत्री स्वतः शेतांच्या बांधावर जाऊन पिकांची परिस्थिती पाहणार आहेत. त्यामुळं प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले आहे, शेतकऱ्यांना नेमकी कुठं अडचण आहे आणि मदत कुठं पोहोचवायची आहे, याची माहिती घेऊन पुढची पावले उचलली जाणार आहेत.
5 ऑक्टोबरपासून पिकांच्या नुकसानीची पाहणी : गेल्या काही महिन्यांत राज्यात पावसाचा मोठा खंड अनेक भागांत पाहायला मिळाला. उपलब्ध माहितीनुसार जून ते सप्टेंबरदरम्यान राज्यात पावसाची सुमारे 16 टक्के कमतरता नोंदली गेली. 20 जिल्ह्यांतील 86 तालुक्यांत 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसानं दडी मारली होती. काही भागांत हा खंड 43 दिवसांपर्यंत गेला. पिकांचं नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित गाव दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही सरकारनं तयारी सुरू केली आहे. 5 ऑक्टोबरपासून पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्याचं नियोजन आहे.
मेट्रोसाठी जमीन दिली, आता शेतकऱ्यांना विकसित जमीन : मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4अ आणि 10च्या एकत्रित कारशेडसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मोघरपाडा येथील जमीन घेण्यात आली आहे. या कामासाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात विकसित भूखंड देण्यास सरकारनं मंजुरी दिली आहे. मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक 30 मधील शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्कानं मिळणार आहेत. मेट्रोच्या कारशेडसाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यानंतर त्यांना केवळ पैशांचा मोबदला देण्याऐवजी भविष्यात वापरता येईल अशी विकसित जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया : मोघरपाडा येथे मेट्रो कारशेडसाठी सुमारे 174.01 हेक्टर जमीन घेण्यात आली आहे. या ठिकाणी मेट्रोच्या 4, 4अ, 10 आणि 12 या मार्गांवरील गाड्या उभ्या करण्याबरोबरच त्यांची नियमित देखभाल आणि मोठी दुरुस्तीही केली जाणार आहे. मेट्रोसाठी जमीन घेण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी, मोबदला आणि पुढे त्यांचे काय होणार, हा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. 2026 मध्येही मोघरपाड्यातील काही जमिनींबाबत जमीन घेणं, शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन आणि त्यांना नव्या ठिकाणी जागा देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आता विकसित भूखंड देण्याच्या निर्णयामुळं या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
जुन्या इमारतींची जागा आता नव्यानं सजणार : मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा एकत्रितपणे पुनर्विकास करण्यास सरकारनं मंजुरी दिली आहे. रामकृष्णनगरमधील अनेक इमारती जुन्या झाल्या आहेत. काही इमारतींची अवस्था खराब आहे. त्यामुळं रहिवाशांना चांगली घरे, सुरक्षित इमारती आणि चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी संपूर्ण परिसराचा एकत्रितपणे विकास केला जाणार आहे.
मुंबईतील जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला वेग : गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईतील जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा विषय पुढे आला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये म्हाडाने मुंबईतील काही मोठ्या जुन्या वसाहती एकत्र घेऊन त्यांचा विकास करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यात खारमधील रामकृष्णनगर, बोरिवली, चारकोप आणि गोराई या भागांचा समावेश होता. रामकृष्णनगरचा परिसर सुमारे 25,224 चौरस मीटर आहे. येथे 234 घरे आहेत. सध्या या घरांचे क्षेत्रफळ साधारण 387 ते 505 चौरस फुटांपर्यंत आहे. पुनर्विकासाच्या प्रस्तावानुसार पात्र रहिवाशांना भविष्यात सुमारे 882 ते 1,120 चौरस फुटांपर्यंतची घरे मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम इमारती किती उंच असतील, किती घरे बांधली जातील आणि प्रत्येकाला नेमके किती क्षेत्रफळ मिळेल, हे पुढील मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. म्हाडाच्या मोठ्या वसाहती एकत्र घेऊन त्यांचा विकास करण्याच्या योजनेला डिसेंबर 2025 मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यानंतर मुंबईतील जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला वेग आला.
राखून ठेवलेली जागा आता वेगळ्या वापरासाठी : धुळे शहराच्या देवपूर भागातील सर्व्हे क्रमांक 103 वर क्रीडांगण आणि बागेसाठी जागा राखून ठेवण्यात आली होती. ही राखीव जागा आता काढून टाकून त्या जागेचा वापर सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक कामांसाठी करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. विकास आराखड्यात या जागेचा वापर फक्त मैदान आणि बागेसाठी करण्याचे ठरले होते. आता तो निर्णय बदलण्यात आला आहे. मात्र या जागेवर नेमकं काय उभे राहणार, हे आजच्या निर्णयात सांगण्यात आलेले नाही. पुढे त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आणि मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळं सध्या एवढेच स्पष्ट आहे की देवपूरमधील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील मैदान आणि बागेसाठीची राखीव जागा काढून तिचा वापर बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृषी विभागाची नवी रचना रद्द : कृषी विभागासाठी काही दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेली नवी कर्मचारी रचना आता रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी 2009 मध्ये मंजूर झालेली जुनी रचना काही काळासाठी कायम ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागाची नवी रचना तब्बल 17 वर्षांनंतर करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2026 मध्ये सरकारने ती मंजूर केली होती. त्यात कृषी विभागासाठी 23,476 नियमित पदे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 2,668 नवीन पदे तयार करण्याची तरतूद होती. काही जुन्या पदांची संख्या कमी करण्यात आली होती. नवी रचना केल्यामुळं सरकारच्या वर्षाला सुमारे 92.60 कोटी रुपयांची बचत होईल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. कृषी यंत्रसामग्री, अॅग्रीस्टॅक आणि हवामान बदलाशी संबंधित कामांसाठीही वेगळी व्यवस्था करण्याचे नियोजन होते.
बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा : मात्र या बदलाला कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत काम पोहोचवण्यासाठी उपलब्ध कर्मचारी आधीच कमी आहेत. त्यात काही पदे कमी केल्यास कामाचा ताण आणखी वाढू शकतो, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या मुद्द्यावरून आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. 21 सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. यानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नवी रचना रद्द करण्याची भूमिका मांडली. आज मंत्रिमंडळानेही त्याला मंजुरी दिली.
कृषी विभागासाठी नवी रचना तयार करणार : मात्र याचा अर्थ कृषी विभागाची कर्मचारी रचना पुन्हा बदलणार नाही, असा नाही. उलट आता विभागात प्रत्यक्ष किती काम आहे, किती कर्मचारी आहेत, किती पदे रिकामी आहेत, कोणत्या कामासाठी किती माणसे लागतात, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचे काम किती वाढले आहे आणि पुढील काळात किती कर्मचारी लागतील, याचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर कृषी विभागासाठी नवी रचना तयार करून तिचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला जाणार आहे.
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