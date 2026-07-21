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मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय; 177 तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम, काटोलला उद्यानविद्या महाविद्यालय

पुणे जिल्ह्यात एनडीआरएफच्या कायमस्वरूपी तळासाठी जमीन, नागपूरमधील श्रीगुरूदेव सेवामंडळाला मुद्रांक शुल्क माफी आणि लोक आयुक्त कार्यालयातील पदसंख्या वाढविण्यास कॅबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विधान भवन
विधान भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 6:31 PM IST

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मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकास, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील 177 तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली असून नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्याचाही निर्णय झाला. कॅबिनेट बैठकीतील इतर महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये पुणे जिल्ह्यात एनडीआरएफच्या कायमस्वरूपी तळासाठी जमीन, नागपूरमधील श्रीगुरूदेव सेवामंडळाला मुद्रांक शुल्क माफी आणि लोक आयुक्त कार्यालयातील पदसंख्या वाढविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील 177 तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 या वर्षासाठी विशेष विकास कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक तालुक्याला 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन 2027-28 मध्ये 10 कोटी, 8 कोटी, 6 कोटी, 4 कोटी आणि 2 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पुरस्कार मिळतील. तसंच सर्व क्षेत्रांतील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे 21 कोटी, 15 कोटी आणि 11 कोटी रुपयांचे विशेष पुरस्कार दिले जातील. या योजनेत गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या 10 जिल्ह्यांतील 177 तालुक्यांचा समावेश आहे.


कृषी विभागाच्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. येथे दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. महाविद्यालयासाठी 51 नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार 35 कंत्राटी पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी 122 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.



महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता. मावळ) येथील तीन हेक्टर जमीन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) यांना विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण आणि तातडीच्या प्रतिसादाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसंच मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोडवरील 18,340 चौरस फूट जागेच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क लोकहिताच्या दृष्टीने माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जागा संस्थेला 1954 मध्ये भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती.


याशिवाय महाराष्ट्र लोक आयुक्त कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधालाही मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वीच्या 87 पदांमध्ये 56 पदांची वाढ करून आता एकूण 143 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये 31 नियमित, 23 बाह्ययंत्रणेद्वारे आणि 2 माहिती तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांची पदे आहेत. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम, 2023 लागू झाल्यानंतर वाढलेल्या कामकाजामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

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TAGGED:

FIVE KEY DECISIONS
मंत्रिमंडळाचे पाच महत्त्वाचे निर्णय
काटोलला उद्यानविद्या महाविद्याल
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