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केतन अग्रवाल प्रकरण : बाली ट्रिपपूर्वीच संशयास्पद घटना ?; सियानं काढला पासपोर्ट, कॅब ड्रायव्हरचा खळबळजनक दावा

लोहगड किल्ल्यावरुन केतन अग्रवाल आणि त्याची नियोजित वधू प्रीवेडिंग शूटला बालीला जाणार होते. मात्र त्या अगोदरचं अनेक घडामोडी घडल्याचा खळबळजनक दावा कॅबचालकानं केला आहे.

Ketan Agarwal Murder Case
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 10:25 AM IST

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पुणे : केतन अग्रवाल आणि त्याची नियोजित वधू सिया गोयल हे प्री-वेडिंग शूटसाठी बालीला जाणार होते. त्यासाठी पुण्यातून खासगी कॅबची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई विमानतळाकडं निघालेल्या या प्रवासादरम्यान काही संशयास्पद घटना घडल्याचा दावा कॅब चालक वैभव जाधव यांनी केला आहे. प्रवासाच्या सुरुवातीपासूनच सियाची अनिच्छा, भावासोबत झालेला वाद आणि नंतर केतनचा पासपोर्ट गायब झाल्याची घटना, यामुळे या संपूर्ण प्रवासाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सिया बालीला जाण्यास नव्हती तयार : कॅब चालकानं दिलेल्या माहितीनुसार, "सिया बालीला जाण्यास तयार नव्हती. ती गाडीत बसायलाही नकार देत होती. त्यावेळी तिचा भाऊ साहिल यानं तिचा हात धरून तिला जबरदस्तीनं गाडीत बसवलं. गाडी पुण्यातून निघाल्यानंतर रावेतपर्यंतच्या प्रवासात सिया आणि साहिल यांच्यात सतत वाद सुरू होता. दोघांमधील बोलणं आणि वातावरण पाहता काहीतरी गंभीर घडत असल्याची जाणीव झाली," अशी माहिती कॅब चालक वैभव जाधव यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.

केतनचा पासपोर्ट घेतला काढून : "यानंतर कॅब किवळे येथील लोढा परिसरात पोहोचली. तिथून केतन अग्रवाल आणि त्याच्या कुटुंबातील काही सदस्य गाडीत बसले. त्यानंतर सर्वजण मुंबई विमानतळाच्या दिशेनं रवाना झाले. काही अंतर पार केल्यानंतर सर्वजण एका फूड कोर्टवर चहा-नाश्त्यासाठी थांबलो. याच ठिकाणी आणखी एक संशयास्पद घटना घडली. सर्वजण फूड कोर्टमध्ये असताना सिया काहीतरी कारण सांगून पुन्हा गाडीकडं आली. तिनं गाडीतून काही सामान काढून ते आपल्या खिशात ठेवलं. ही बाब माझ्या निदर्शनास आली होती. मात्र, त्या वेळी नेमकं काय घेतलं, याची मला माहिती नव्हती. त्यानंतर मी सर्वांना मुंबई विमानतळावर सोडलं. त्यानंतर काही वेळातच केतन अग्रवाल यांचा फोन आला. त्यामध्ये केतननं, "माझा पासपोर्ट गाडीत राहिला आहे. कृपया तपासून सांगा' अशी विनंती केली," अशी माहिती चालक वैभव जाधव यांनी दिली.

बालीला जाण्यापूर्वीच काही वाद सुरू : चालकाच्या म्हणण्यानुसार, 'फूड कोर्टवर सिया गाडीतून जे सामान काढून घेत होती, त्यामध्येच केतनचा पासपोर्ट असल्याचा संशय आला.' त्यामुळे पासपोर्ट त्याच ठिकाणी गाडीतून काढून घेतल्याचा दावा चालकानं केला आहे. या घटनांमुळे बालीला जाण्यापूर्वीच काही वाद सुरू होते का, सिया प्रवासाला का विरोध करत होती आणि पासपोर्ट काढण्यामागं नेमकं कारण काय होते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व बाबींची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.

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TAGGED:

CAB DRIVER REVEALS SIYA GOYAL
SIYA NOT READY TO WENT BALI TRIP
केतन अग्रवाल प्रकरण
सियानं काढला पासपोर्ट
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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