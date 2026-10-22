सीए परीक्षा निकाल : नाशिकचा डंका! मुंबईच्या नील शाहसोबत नाशिकची साक्षी चांडक देशात प्रथम
दिवसात बारा तास अभ्यास होईल अशाप्रकारे शेड्युल तयार केलं होतं. महत्त्वाची म्हणजे मला माझ्या सरांचं योग्य मार्गदर्शन मिळालं असं साक्षी चांडक हिनं सागितलं.
Published : October 22, 2026 at 6:49 PM IST
नाशिक - नाशिकच्या साक्षी चांडक हिने सीए परीक्षेत देशात संयुक्त बाजी मारली. साक्षीने मुंबईच्या नील शाहसोबत देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. साक्षी चांडकला 600 पैकी 502 गुण मिळवत तिने यशाला गवसणी घालत नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियातर्फे सप्टेंबर 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट्स इंटरमिजिएट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून या परीक्षेत मुंबईचा नील शाह आणि नाशिकची साक्षी चांडक यांनी प्रत्येकी 600 पैकी 502 गुणांसह 83.67 टक्के मिळवून देशात संयुक्तपणे प्रथम क्रमांक पटकावला. सप्टेंबर 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या सीए इंटरमिजिएट परीक्षेत 14 हजार 818 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. गट 1 मधून 1 लाख 301 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 23 हजार 210 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ग्रुप 1 गटाचा उत्तीर्णतेचा दर 23.14 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे गट 2 मधून 68 हजार 400 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील 12 हजार 938 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या गटाचा निकाल 18.92 टक्के लागला आहे. दोन्ही गटांतून परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 38 हजार 339 होती. त्यापैकी 5 हजार 66 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. या गटाचा उत्तीर्णतेचा दर 13.21 टक्के आहे.
अभिमानाची बाब आहे - माझी मुलगी साक्षी सीएच्या परीक्षेत देशात प्रथम आली हा वडील म्हणून माझ्यासाठी मोठा अभिमान. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातून देशात प्रथम येणे आमच्यासाठी भाग्याची बाब आहे. यात अकॅडमीचे सर आणि तिने सार्थ करून दाखवलेला विश्वास यातून हा चमत्कार घडला आहे, असं साक्षीचे वडील प्रकाश चांडक यांनी सांगितलं.
तिने दाखवलेल्या जिद्द चिकाटीचे यश - जेव्हा निकाल काळाला तेव्हा आम्ही दोघी एकमेकांना मिठी मारून खूप रडलो. ती प्रथम आली, यावर विश्वास बसत नव्हता. मात्र तिची जिद्द, चिकाटी याचं हे फळ आहे असं मला वाटतं असं साक्षी यांची आई पूनम चांडक यांनी सांगितलं.
दिवसातून बारा तास अभ्यास केला - मी नाशिकला माहेश्वरी हॉस्टेलमध्ये राहत होते. तेथून सीएचे शिक्षण घेत होते. अकॅडमीच्या सरांशी संवाद साधून मी परीक्षेची तयारी केली. यात आयसीआय, एमटीपी त्यांचं शेड्युल बनवलं. त्यानुसार अभ्यास केला. अभ्यासासाठी मी पहाटे पाच वाजता उठायचे. मध्ये मध्ये छोटा ब्रेक घेऊन पुन्हा अभ्यास करायचे. दिवसात बारा तास अभ्यास होईल अशाप्रकारे शेड्युल तयार केलं होतं. महत्त्वाची म्हणजे मला माझ्या सरांचं योग्य मार्गदर्शन मिळालं असं साक्षी चांडक हिनं सागितलं.
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