सी-60 जवानांची नक्षलवाद्यांसोबत चकमक : एका नक्षलवाद्याला कंठस्नान घालण्यात यश, एक जवान जखमी

गडचिरोली नारायणपूर सीमेवर सी 60 जवानांची नक्षलवाद्यांसोबत चकमक उडाली. या चकमकीत एका नक्षलवाद्याला ठार करण्यात जवानांना यश आलं. मात्र एक जवान जखमी झाला आहे.

Gadchiroli Encounter Update
नक्षलवाद्याचं सामान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 9:55 PM IST

1 Min Read
नागपूर : गडचिरोली आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर गेल्या दोन दिवसांपासून सी-60 जवानांकडून शोधमोहीम राबवली जात आहे. या शोधमोहिमेच्या दरम्यान सी- 60 जवानांची जंगलात लपलेल्या नक्षवाद्यांसोबत चकमक उडाली. या चकमकीत एका कुख्यात नक्षलवाद्याला कंठस्नान घालण्यात सुरक्षा जवानांना यश आलं. शिवाय नक्षलवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचं साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

Gadchiroli Encounter Update
नक्षलवाद्याचा तळ (ETV Bharat Reporter)

सी 60 दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक : 3 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी कंपनी क्रमांक 10 चे नक्षलवादी आणि छत्तीसगडमधील नक्षलवादी दलमचे काही नक्षलवादी लपल्याची माहिती पोलीस जवानांना मिळाली. त्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी भामरागड यांच्या नेतृत्वामध्ये सी 60 पथकांसह फोदेवाडा गावाच्या काही किलोमीटर अंतरावर, नारायणपूर-गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवर शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. बुधवारी दिवसा नक्षलवाद्यांशी काही काळ झालेल्या चकमकीदरम्यान नक्षलवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. या घटनास्थळावरुन मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचं साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. मात्र, प्रतिकूल भूभाग आणि घनदाट जंगलामुळे नक्षलवाद्यांचा शोध लागू शकला नाही.

Gadchiroli Encounter Update
नक्षलवाद्याचा तळ उद्ध्वस्त (ETV Bharat Reporter)

एका नक्षलवाद्याला घातलं कंठस्नान : आज सकाळी राबवण्यात आलेल्या अभियाना दरम्यान अतिरिक्त 04 सी 60 पथक आणि सीआरपीएफ क्यूएटीचं 01 पथक अभियानासाठी पाठवण्यात आलं आहे. आज सकाळपासून नक्षलवाद्यांशी अधूनमधून चकमक सुरू असून, आतापर्यंत एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह आणि त्यासोबत 01 एके-47 आणि 01 एसएलआर रायफल अशी अग्निशस्त्रं जप्त करण्यात आली आहेत. आणखी नक्षलवादी जखमी किंवा ठार झाल्याची शक्यता असून त्याची पडताळणी सुरू आहे. मृत नक्षलवाद्याची ओळख अद्यापपावेतो पटलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Gadchiroli Encounter Update
नक्षलवाद्याचं सामान (ETV Bharat Reporter)

सी 60 पथकाचा एक जवान जखमी : आज संध्याकाळी उशीरा नक्षलवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात सी 60 पथकाचा एक जवान एक गोळी लागून जखमी झाला आहे. या जखमी जवानाला पुढील उपचारासाठी बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जंगलपरिसरात शोधमोहीम सुरू असून शोधमोहीम संपल्यानंतर गडचिरोली पोलीस दलाकडून पुढील माहिती देण्यात येईल असं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

