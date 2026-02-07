ETV Bharat / state

गडचिरोलीत माओवाद्यांसोबत लढताना शहीद झालेल्या जवानाला मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली श्रद्धांजली, 2 कोटी 25 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र पोलिसांच्या C 60 कमांडो युनिटमधील कॉन्स्टेबल दीपक चिन्ना मडावी यांना माओवादीविरोधी कारवाईत गंभीर दुखापत झाली. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

Deepak Chinna Madavi
दीपक चिन्ना मडावी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : गडचिरोली इथं पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत शुक्रवारी C- 60 पथकातील जवानाला वीरमरण आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहीद जवानाला श्रद्धांजली अर्पण केलीय. तसेच 2 कोटी 25 लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य आणि कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात येईल, अशी घोषणा केलीय.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?: "गडचिरोली जिल्ह्यातील नारायणपूर सीमावर्ती भागात गेल्या 3 दिवसांपासून सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमेदरम्यान C 60 पथकाच्या बहाद्दर जवानांनी माओवाद्यांचे 2 तळ मोठ्या शौर्यानं उद्ध्वस्त केलेत. या कारवाईत आतापर्यंत 7 माओवाद्यांचे मृतदेह आणि 5 अग्निशस्त्रे हस्तगत करण्यात यश आलं. मात्र, दुर्दैवानं या अभियानादरम्यान माओवाद्यांना प्रत्युत्तर देताना C-60 पथकातील वीर जवान दीपक चिन्ना मडावी जखमी झाले. यानंतर त्यांना तातडीनं हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं बाहेर काढून भामरागड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. परंतु डॉक्टरांच्या प्रयत्नांची शर्थ सुरू असतानाच त्यांना वीरमरण प्राप्त झालं.

हुतात्मा जवानाच्या कुटुंबीयांना 2 कोटी 25 लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य : राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी आणि माओवादाला समूळ उच्चाटनासाठी दीपक मडावी यांनी दिलेली ही सर्वोच्च आहुती कधीही विसरता येणार नाही. त्यांचं बलिदान कदापि व्यर्थ जाणार नाही. महाराष्ट्र पोलीस दल आणि शासन त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात पूर्णतः सहभागी आहे. शहीद जवान दीपक चिन्ना मडावी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारची मदत आणि विविध लाभांसह एकूण 2.25 कोटी रुपये अर्थसहाय्य तसेच कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात येईल."

अबुजमाडमधील नक्षल विरोधी अभियानाबद्दल माहिती : गडचिरोली विभागीय कमिटी प्रभारी, वेस्ट सब- झोनल ब्युरो प्रभारी तसेच सीपीआय माओवादी संघटनेच्या कंपनी क्रमांक 10 चा प्रभारी प्रभाकर याच्यासह आणखी 07 जहाल माओवाद्यांना गडचिरोली पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत कंठस्नान घालण्यात यश आलं. माओवादी प्रभाकर याच्यावर 25 लाखांचं बक्षीस होते. शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत आणखी 3 माओवाद्यांचा मृतदेह हस्तगत करण्यात आला होता. मागील 3 दिवसांपासून सुरू असलेल्या या अभियानाच्या अखेरीस 7 माओवाद्यांचे मृतदेह (4 पुरुष आणि 3 महिला) हस्तगत करण्यात आले. त्यासोबतच घटनास्थळावरून 03 AK-47, 01 SLR आणि 303 रायफल अशी एकूण 05 अग्निशस्त्रे जप्त करण्यात आलीत. उर्वरित माओवाद्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

जवान दीपक चिन्ना मडावी यांनी दोन माओवाद्यांना यमसदनी धाडलं : दरम्यान सी-60 पथकातील जवान दीपक चिन्ना मडावी यांनी माओवाद्यांशी झालेल्या तीव्र चकमकीत शौर्याने लढा देत 2 माओवाद्यांना कंठस्नान घातलं होतं. मात्र, दुर्दैवाने त्यांचं उपचारादरम्यान निधन झालं. याशिवाय सदर अभियानादरम्यान आणखी एक जवान जोगा मडावी यांनाही गोळी लागून दुखापत झाली होती. त्यांना देखील हेलिकॉप्टरच्या मदतीने तातडीनं बाहेर काढून गडचिरोली इथं हलवण्यात आलंय.

हेही वाचा :

  1. लाइव्ह रायगडमध्ये चक्क नवरदेव ऋतिक जाधव यांनी बजावला मतदानाचा अधिकार
  2. मुंबईच्या महापौरपदी भाजपाच्या रितू तावडे तर उपमहापौरपदी संजय घाडींची निवड निश्चित
  3. लाखो लिटर पाण्याच्या अपव्ययामुळं बीडमध्ये पाणीटंचाई; बीडला येणारं पाणी मुरतंय कुठं!; आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घेतला आढावा

TAGGED:

C 60 COMMANDO
MAHARASHTRA CHHATTISGARH BORDER
दीपक चिन्ना मडावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
DEEPAK CHINNA MADAVI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.