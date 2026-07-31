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ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाईन आणि यंत्रणा कधीपर्यंत उपलब्ध करणार? आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे कोर्टाकडून सरकारला निर्देश

मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंगे आणि शांतता क्षेत्रातील गोंगाट यामुळे होणारा त्रास नागरिकांनी कुणाला सांगायचा?, असं म्हणत हायकोर्टानं प्रशासनाची खरडपट्टी काढली.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 10:49 PM IST

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मुंबई : मशिदींवरील भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलंय. वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतीही हेल्पलाईन उपलब्ध नाही, संपर्क क्रमांक नाही, व्हॉट्स अॅप क्रमांक नाही, एखादं मोबाईल ऍप्लिकेशन उपलब्ध करून देण्यात आलेलं नाही. मग आवाजामुळे होणारा त्रास नागरिकांनी सांगायचा कुणाला? असा सवाल करत हायकोर्टानं या मुद्द्यावर राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.

काय आहे प्रकरण? - पहाटेच्या वेळी मशिदीतून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रार नोंदवूनही त्याची योग्य ती दखल न घेतली गेल्यानं कांदिवलीच्या ठाकूर व्हिलेजमधील रहिवासी आणि वकील रीना रिचर्ड यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचं वारंवार इथं उल्लंघन होत असल्याचं खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मुळात हा परिसर शांतता क्षेत्र असतानाही राज्य सरकारनं अद्याप गॅजेटमध्ये तशी नोंद केलेली नाही. इतकंच काय तर ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून कोणताही संपर्क क्रमांक, व्हॉट्सअप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचंही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

प्रकरणाची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल - यावर हायकोर्टानं या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं. या परिसरात प्रसूतिगृह असतानाही कानठळ्या वाजवणाऱ्या आवाजाबाबत कोणाकडे आणि कशी तक्रार करायची?, असा सवाल राज्य सरकारला केला. त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी संबंधित विभागात शांतता क्षेत्राचे फलक लावण्यात आल्याची माहिती दिली तसेच सदर विभाग शांतता क्षेत्र असल्याची गॅझेटमध्ये नोंद करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मशिदींवरील भोंगे, अन्य प्रार्थनास्थळांतील किंवा कार्यक्रमांतील कानठळ्या वाजवणारे लाऊडस्पीकर विरोधात तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांकडून किती वेळात आणि नेमकी काय कारवाई केली जाते? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं सरकारकडे केली होती. तसेच याबाबत दोन आठवड्यात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देऊनही ती माहिती सादर करता न आल्यानं हायकोर्टानं सरकारी कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत आठवडाभरात सगळी माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेत.

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MUMBAI POLICE
STATE GOVT OVER ILLEGAL LOUDSPEKERS
मुंबई उच्च न्यायालय
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