महानगर गॅसच्या नावानं APK फाईल पाठवून अनिवासी भारतीयाला मुंबईत सायबर भामट्यांकडून तब्बल 10 लाखांचा गंडा
सायबर फसवणुकीच्या या पद्धतीचा मागोवा घेत आपली फसवणूक होतेय हे कसं ओळखावं? तसेच होणारी फसवणूक कशी टाळावी? याचा सविस्तर वेध घेणारा रिपोर्ट
Published : March 21, 2026 at 4:29 PM IST
मुंबई : सध्या पोलिसांपुढे संघटित गुन्हेगारीचं नव्हे तर सायबर गुन्हेगारीचं सर्वात मोठ आव्हान उभं ठाकलंय. तंत्रज्ञान जसजसं प्रगत होत चाललंय तसतसे फसवणुकीचेही नवनवीन मार्ग शोधले जातायत. त्यामुळे वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या या युगात सर्वसामान्यांनी अधिक सतर्क राहाणं हे केवळ गरजेचं नाही तर काळाची गरज बनलंय. मुंबईसह राज्यभरात सध्या एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवू लागलाय. घरातला गॅस संपत आल्यानं नवं सिलिंडर वेळेत मिळेल की नाही?, सुरू आहे तो गॅस पुरवठा सुरळीत राहील की नाही?, या चिंतेनं लोक त्रस्त आणि पॅनिक होऊ लागलेत. त्यांच्या नेमक्या याच मनस्थितीचा फायदा घेऊन सायबर भामट्यांनी आता बेसावध लोकांना टार्गेट करायला सुरुवात केलीय. गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यात अशा डझनभर केसेस दाखल झाल्यात.
महानगर गॅसच्या नावानं अनिवासी भारतीयाची फसवणूक - पश्चिम उपनगरातील गोरेगावच्या बांगूर नगर परिसरात राहणाऱ्या सुमनभाई रोठाड (77) या भारतीय वंशाच्या स्विस नागरिकाला भामट्यांनी जवळपास 10,00,000/- रुपयांना गंडा घातल्याची घटना घडलीय. सुमनभाई राठोड हे गेल्या 50 वर्षांपासून स्वित्झर्लंड इथं राहण्यास असले तरी मूळचे ते एक मुंबईकर आहेत. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमधून निवृत्त झालेल्या सुमनभाईंचा उदरनिर्वाह हा त्यांच्या बँकेतील मिळकतींवरच सुरू आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ते चार महिन्यांकरिता भारतात आले होते, मात्र सध्या आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत त्यांनी इथंच आपला मुक्काम वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.
एका पाठोपाठ एक तब्बल 5 OTP देण्यास त्यांना भाग पाडले - 17 मार्चच्या सायंकाळी 'महानगर गॅस'चा व्यक्ती भासवून एका नंबवरून त्यांना दीपक जोशी नाव्याच्या व्यक्तीचा व्हॉट्सअॅपवर फोन आला. डिस्पेलवर महानगर गॅसचा अधिकृत लोगो असल्यानं त्यांचा या कॉलवर विश्वास बसला. सध्या सुरू असलेल्या टंचाईच्या परिस्थितीमुळे हा एक कंपनीचा सर्व्हिस कॉल असल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना भरलेल्या बिलाची पावती आणि इतर तपशील दुसऱ्या एका नंबरवर पाठवण्यास सांगून कॉल कट झाला. त्यानंतर तिसऱ्याच नंबरवरून त्यांना MGL GAS Bill update.apk ही फाईल पाठवण्यात आली. त्यानंतर एका व्हिडीओ कॉलद्वारे मोबईल बिल जनरेट करण्याच्या बहाण्यानं त्यांच्याकडून बिल भरलेल्या डेबिट कार्डचे तपशील मागण्यात आले. ते मिळताच एका पाठोपाठ एक असे तब्बल 5 OTP देण्यास त्यांना भाग पाडण्यात आलं आणि अचानक कॉल कट झाला. पुढच्या काही मिनिटांत त्यांच्या मोबाईलवर त्यांच्या बँक अकाऊंटचे मेसेज येण्यास सुरुवात झाली. ज्यात 1,65,000/- रुपयांचं एक तर 2,00,005/- रुपयांचे चार असे धडाधड पाच ट्रान्झॅक्शन्स करण्यात आले.
बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : दरम्यान, अवघ्या काही मिनिटांत तब्बल 9,65,025/- रुपये त्यांच्या फेडरल बँक खात्यातून डेबिट झाल्याचा मेसेज येताच त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं. त्यांनी तातडीनं भानावर येत आपल्या बँकेला याची माहिती दिली. तसेच ताबडतोब 1930 (नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर) वर फोन करून तक्रारही नोंदवली, मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झालेला होता. त्यानंतर राठोड यांनी बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत रितसर तक्रार दाखल केली. याची नोंद घेत 17 मार्च रोजी यासंदर्भात दीपक जोशी या अज्ञात व्यक्तीसह अन्य दोघांविरोधात बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या तिघांविरोधात मुंबई पोलिसांकडून आयटी कायद्यातील कलम 66(c), 66(d) तसेच भारतीय न्यायसंहित कलम 318(4), 319(2) आणि 3(5) अंतर्गत आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंबईतील बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात गेल्या काही दिवसांत फसवणुकीच्या अशा तब्बल पाच केसेस रजिस्टर झाल्यात, ज्यावरून या भागत सायबर गुन्हेगारांची एक टोळी सक्रिय झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. अन्य एका प्रकरणात गुरुवारी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात एका व्यक्तीच्या दोन वेगवेगळ्या बँक खात्यातून अशाच पद्धतीनं 4 लाख रुपये काढण्यात आलेत.
कशी आहे फसवणुकीची ही नवी पद्धत? - सायबर भामट्यांनी आता फसवणुकीचा हा एक नवा मार्ग शोधून काढलाय. एका लिंकच्या आधारावर हे सायबर चोरटे लोकांची क्षणात लाखो रुपयांची फसवणूक करू लागलेत. मुंबई, दिल्लीसह देशातील अनेक शहरांमध्ये सायबर गुन्हेगारीमध्ये दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ होऊ लागलीय. सरकारच्या कायदेशीर सेवांच्या नावाखाली बनावट एपीके (Android Package Kit) लिंक्सचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात लोकांचे बँक खात्यातील पैसे त्यांच्या डोळ्यांदेखत लंपास केले जाताहेत. ज्यात प्रामुख्यानं RTO Challan.apk, RTO E Challan.apk or MParivahan.apk, MGL GAS Bill update.apk, Mahavitran.apk अशा आरटिओ, परिवहन, महावितरण, गॅस बिल अशा सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित रोजच्या वापरातील ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून मोबाईलवर मेसेज पाठवले जातात, त्यामुळे ते पटकन लक्षात येत नाहीत. नेमका हा प्रकार काय आहे? आपण कोणती सावधगिरी बाळगावी? सायबर चोरटे ऑनलाइन फसवणूक कशी करतात? याची माहिती आज प्रत्येकाला होणं अतिशय महत्त्वाचंय.
APK म्हणजे नेमकं काय?- APK म्हणजे अँड्रॉइड पॅकेज किट, हे एक फाईल फॉरमॅट आहे, जे अँड्रॉइड फोनमध्ये कोणतंही अॅप इन्स्टॉल करण्यासाठी वापरलं जातं. APK ला अॅपची एक सेटअप फाईल देखील म्हणता येईल, कारण फोनमध्ये APK इन्स्टॉल होताच फोनमध्ये अॅप डाऊनलोड होतं. पण ही APK फाईल प्रसंगी फार धोकादायक ठरू शकते. ऑनलाईन स्कॅम करणाऱ्यांनी आता APK च्या माध्यमातून फसवणूक करण्यास सुरुवात केलीय. APK म्हणजे काय? आणि फसवणूक करणारे हा सगळा फसवणुकीचा प्लॅन कसा तयार करतात? अशा फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तुम्ही नेमकं काय करावं, यासाठी आता पोलिसांनीही व्यापक जनजागृतीला सुरुवात केलीय. कारण APK च्या माध्यमातून बेसावध लोकांच्या बँक खात्यातून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सध्या फार तेजीत आहे.
SBI च्या ग्राहकांना केलं जात होतं टार्गेट - देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांसाठी भारत सरकारनं गेल्यावर्षी एक अलर्ट जारी केला होता. मध्यंतरी स्टेट बँकेच्या ग्राहकांना एक फ्रॉड मेसेज येत होता, यासाठी केंद्र सरकारनं Press Information Bureau (PIB) च्या माध्यमातून याबाबत फॅक्ट चेक अलर्ट जारी केला होता. मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून यात अनेक फ्रॉड झाले, ज्यामुळे सर्वसामान्य खातेदारांना बराच त्रास सहन करावा लागला. यात पद्धत अशी होती की, रिवार्ड पॉइंटचा एक मेसेज असल्याचं भासवून सायबर भामट्यांनी अनेकांच्या खात्यावर डल्ला मारला होता.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून सावधानतेचा इशारा - स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नावानं लोकांना एक मेसेज पाठवला जायचा. ज्यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करण्यासाठी एपीके फाइल डाउनलोड करायला सांगितलं जाचयं. या मेसेजवरील लिंक ओपन करून तुम्ही ती फाइल डाउनलोड केली की त्यामार्फत थेट लोकांच्या बँक खात्यातून पैसे दुसऱ्या खात्यात पाठवले जायचे. याबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियानं जाहीर केलं होतं की, SBI कधीही एसएमएस (SMS) किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे (Whatsapp) द्वारे कोणतीही लिंक किंवा APK फाइल पाठवत नाही. त्यामुळे कधीही मोबाईलवर अज्ञात व्यक्तींकडून आलेल्या कोणत्याही मेसेजवर चुकूनही क्लिक करू नका. तसेच सर्व मोबाईल बँकांनी आता केवळ 160 चा समावेश असलेल्या विशिष्ट नंबरवरून आलेला कॉल हाच बँकेचा अधिकृत कॉल असल्याचं खातेदारांना वारंवार सांगितलं जातंय. कोराना काळानंतर या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालीय. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांनी अधिक सजग राहणं आवश्यक आहे.
मेळघाटात जांभळ्या गुलमोहराची जादू; दक्षिण अमेरिकेतील दुर्मीळ जकरांडा भारतात
मायलेकीवर काळाचा घाला: धुणं धुण्यासाठी गेलेल्या मायलेकी खदानीत बुडाल्यानं खळबळ