उद्योजक समीर पाटील यांच्याकडून रवींद्र धंगेकर यांच्यावर 50 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा
यासंदर्भात पुण्यात आज (14 ऑक्टोबर) उद्योजक समीर पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
Published : October 14, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 5:59 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणी राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह कोथरूड येथील उद्योजक समीर पाटील यांच्यावर शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आरोप केले आहेत. याप्रकरणी आता उद्योजक समीर पाटील यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. "माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यावर 50 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला असून जर दोन दिवसांत त्यांनी माझ्यावर केलेल्या आरोपांवरील पुरावे दाखवले नाही तर न्यायालयात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणार आहे," असं समीर पाटील यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात पुण्यात आज (14 ऑक्टोबर) उद्योजक समीर पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
कोणतेही पुरावे नसताना आरोप : समीर पाटील म्हणाले की, "रवींद्र धंगेकर हे आठ दिवसांपासून माझं नाव घेत, कोणतेही पुरावे सादर न करता माझ्यावर आरोप करत आहेत. मी मकोका सारख्या गुन्ह्यातील गुन्हेगार आहे, असा आरोप केला जात आहे. कोणतेही पुरावे नसताना माझ्यावर ते आरोप करत आहे. तसंच माझ्या म्हणण्यानुसार पोलीस खोटे गुन्हे दाखल करत आहे. सागर सुभाष गवसणे याला मी ओळखत नाही. कोथरूड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 13 तारखेला कुठलंही गोळीबार झालेलं नसून मी कुठंही पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन केलेला नाही. मी अशा व्यक्तींवर आता यापुढं उत्तर देणार नाही," असं म्हणत समीर पाटील यांनी रवींद्र धंगेकर यांच्यावर निशाणा साधला.
50 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल : याचबरोबर, समीर पाटील पुढं म्हणाले की, "गेल्या काही दिवसांपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी माझ्यावर जे काही आरोप केले आहेत, ते आरोप चुकीचे असून त्याविरोधात मी 50 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. तसंच त्यांनी दोन दिवसांत उत्तर दिलं नाही, तर न्यायालयात गुन्हा दाखल करणार आहे," असं म्हणत समीर पाटील यांनी रवींद्र धंगेकर यांना इशारा दिला आहे.
हेही वाचा :