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मुंबईत 'बेस्ट'चा बेमुदत संप; प्रवाशांचे हाल, संपात शरद राव आणि प्रसाद लाड यांच्या संघटनांचा सहभाग नाही

बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं संप पुकारला आहे. त्यामुळं सकाळच्या दरम्यान मुंबईकर प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

BEST employees go on strike
बेस्ट बस कर्मचारी संपावर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 9:06 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 9:16 AM IST

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मुंबई - बेस्ट संयुक्त कामगार कृती संघटनेकडून जाहीर झाल्यानंतर आजपासून 22 हजार बेस्ट कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या आणि बेस्टच्या खासगीकरणाला विरोध म्हणून हा संप करण्यात आला आहे. मुंबईतल्या प्रमुख डेपोमधून बसेस बाहेर काढल्या गेल्या नाहीयेत. संपाला प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

बेस्ट कर्मचारी संपावर - सर्व कर्मचारी व कामगार कामाच्या ठिकाणी हजर आहेत. मात्र, कोणतेही काम करणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. औद्योगिक न्यायालयाने गुरुवारी बेस्ट उपक्रमाच्या बाजूने अंतिम आदेश देत बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीच्या अंतर्गत सहभागी असलेल्या संघटनांना पुढील आदेश येईपर्यंत संपावर जाण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली होती. मात्र, प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळेच आज सर्वच बस डेपोमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. बसेस डेपोमधून बाहेर काढण्यात आलेल्या नाहीयेत. यामुळे आता संपूर्ण दिवस मुंबईकरांचे हाल होणार हे नक्की.

best bus strike
बेस्ट बस कर्मचारी संपावर (ETV Bharat Reporter)

बेस्ट प्रवाशांचे हाल - बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या या संपात शरद राव आणि प्रसाद लाड यांच्या संघटनांचा सहभाग नसणार आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या बेस्ट डेपोमध्ये कर्मचाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.

बस स्थानकांमध्ये प्रवाशांची गर्दी - दुसरीकडे या संपामुळे बसेस येत नसल्याने बेस्ट बस स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण मुंबईमध्ये ऐन सकाळच्या वेळी जेव्हा खऱ्या अर्थाने बेस्ट बसेस फुल असतात अशावेळी आज संपामुळे प्रवाशांचे हाल होताना पाहायला मिळत आहेत. बसेसची संख्या आधीच कमी असते. त्यात आता या संपामुळे प्रवाशांचे अजूनच हाल होत आहेत. आपल्या नियमित ठिकाणी पोहोचण्याकरता प्रवासी टॅक्सी व इतर साधनांचा वापर करत आहेत

best bus strike
बेस्ट बस कर्मचारी संपावर (ETV Bharat Reporter)

"मी नेहमी बेस्ट बसचा वापर करतो. मात्र, या संपामुळे आमचे हाल झाले आहेत. लवकरच हा संप मिटावा इतकीच इच्छा. बेस्ट बसने प्रवास स्वस्तात होतो. आता कारण नसताना अधिकचे पैसे घालवावे लागत आहेत." - भरत कोळी, प्रवासी




मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला - "आमची कृती संघटनेसोबत सकारात्मक बोलणी झाली होती. तरीदेखील संघटनांनी संपावर जायचा निर्णय घेतला. आम्ही सगळ्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्या पूर्ण होतील असे सांगितले होते," अशी प्रतिक्रिया बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली.

कर्मचारी मागण्यांवर ठाम - "आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी बेस्टला, महापालिकेला, शासनाला संधी दिली होती. मात्र, त्यावर विचार न झाल्याने अखेर आम्हाला संपाचे हत्यार उपसावे लागत आहे," असा आक्रमक पवित्रा ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बेस्ट समितीचे सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी घेतला.

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Last Updated : June 19, 2026 at 9:16 AM IST

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