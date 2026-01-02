समृद्धी महामार्गावर बसने घेतला पेट, चालकाचा मृत्यू; एक प्रवासी गंभीर जखमी
ईराम ट्रॅव्हल्स कंपनीची बस मुंबईहून बुलढाण्याच्या दिशेने जात असताना पहाटे 3.30 सुमारास ट्रकची धडक लागताच बसला आग लागली, सर्व प्रवाशांनी बसमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला.
Published : January 2, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 1:24 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - समृद्धी महामार्गावर वैजापूरहून मुंबईहून येणाऱ्या दिशेने येणाऱ्या मार्गावर ट्रॅकची बसला धडक बसल्याने भीषण अपघात झालाय. या दुर्घटनेत बस चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. बसमध्ये चालकासह 32 जण प्रवास करीत होते, त्यातील काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली असून, एका जणाची प्रकृती चिंताजनक आहे. साईराम ट्रॅव्हल्स कंपनीची ही बस मुंबईहून बुलढाण्याच्या दिशेने जात असताना पहाटे 3.30 सुमारास ट्रकची धडक लागताच बसला आग लागली, सर्व प्रवाशांनी बसमधून तातडीने बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला, मात्र चालक आतच गुदमरून गेल्याने त्यांना बाहेर पडता आले नाही त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलंय.
पहाटे झाला अपघात : समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी पहाटे 3.30 सुमारास साईराम ट्रॅव्हलची बस (MH 19 CX 3015) मुंबईहून बुलढाण्याच्या दिशेने येत असताना ट्रक(CG 04 M 8711)ला धडकून अपघात झालाय. समृद्धी महामार्गावर नागपूर कॉरिडॉरवरील चॅनेल क्रमांक 463.5 जवळील अज्ञात ट्रकचालकाने ओव्हरटेक करत असताना अचानक ब्रेक मारल्याने ट्रॅव्हल्स बसला धडकून अपघात घडला. या घटनेनंतर ट्रॅव्हल्स बसने अचानक पेट घेतला, बसमध्ये चालकासह 32 प्रवासी होते. अपघातानंतर सर्व प्रवासी इमर्जन्सी विंडोमधून बाहेर निघाले. मात्र चालक अमोल शेलकर वय 38 वर्षे हा अपघातानंतर बसमध्येच फसलेला होता, श्वास गुदमरल्यामुळे त्याला बाहेर येणे शक्य न झाल्यानं त्याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत काही प्रवासी जखमी झालेत, त्यात गणेश नरवटे वय अंदाजे 40 हे प्रवासी गंभीर जखमी असल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या वतीने देण्यात आलीय.
लोकांनी काचा फोडून बाहेर पडत स्वतःचा जीव वाचवला : अपघातात 21 जण किरकोळी जखमी आहेत, त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. अपघात झाला त्यावेळी सर्व प्रवासी झोपलेले होते, अचानक आग लागल्याने आपत्कालीन दरवाजा उघडून तर काही लोकांनी काचा फोडून बाहेर पडत स्वतःचा जीव वाचवला. बसची ट्रकला जबर धडक बसल्याने चालक अडकला होता. त्यामुळे त्याला बाहेर पडता आले नाही. सदरील बस लेन क्रमांक दोनमधून तीनवर जात असताना ओव्हरटेक करत असताना धडक बसल्याने बससह ट्रकनेदेखील पेट घेतला होता. सदरील वाहनांमधील आग विझववण्यात आली, पुढील तपास करत असल्याची माहिती शिल्लेगाव पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक गणेश काळे यांनी दिलीय.
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी विझविली आग : घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस, अग्निशामक विभाग, महाराष्ट्र सुरक्षा बल आणि पोलीस यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच मुख्य अग्निशमन अधिकारी श. अशोक एन. खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदमपुरा आणि कांचनवाडी अग्निशमन केंद्राचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालंय. अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग पूर्णपणे विझवली. आग आटोक्यात आणली आणि चालकाच्या मृतदेहास बाहेर काढत छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले. अन्य जखमी प्रवाशांना देखील घाटी रुग्णालयात तर काही जणांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले.
हेही वाचाः
राज्यपालांनी शेतकऱ्याच्या घरी जेवण करून साधला संवाद; नैसर्गिक शेती करण्याचा दिला सल्ला
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक; छाननीत 97 उमेदवारांचे अर्ज बाद, माजी महापौरांवर अपक्ष म्हणून लढण्याची वेळ