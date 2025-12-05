ETV Bharat / state

नेपाळी मजुरांची बस दरीत कोसळली; झाडांमुळे टळला अनर्थ; सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी नाही

बाग कामगारांना घेवून कोकणात निघालेली खासगी बस आंबा घाटात वळणावर संरक्षण कठडा तोडून खोल दरीत कोसळली. दैव बलवत्तर म्हणून दरीतील झाडीत गाडी अडकल्यानं प्रवासी बचावले.

KOLHAPUR AMBA GHAT ACCIDENT
नेपाळी मजूरांची बस दरीत कोसळली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 1:53 PM IST

कोल्हापूर : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील आंबा घाटात शुक्रवारी पहाटे चार वाजता मध्यप्रदेशच्या भिंड येथील खासगी बस (क्र. एमपी 13 पी 1371) 70 ते 100 फूट खोल दरीत कोसळली. नेपाळमधील बागकाम मजुरांना कोकणात घेऊन जाणाऱ्या बस चालकाचा वळणावर ताबा सुटल्यामुळं बस संरक्षण कठडा तोडून दरीत कोसळली. सुदैवानं दरीतील झाडांमध्ये बस अडकल्यानं मोठी जीवितहानी टळली. या अपघातात 18 प्रवासी जखमी झाले असून सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे.

मध्यरात्री भयावह थरार : बस मध्यरात्री कोल्हापूरहून रत्नागिरीच्या दिशेनं निघाली होती. बसची आसन क्षमता 60 असतानाही त्यात 100 हून अधिक नेपाळी मजूर बसवले होते. बहुतेक प्रवासी झोपेत असताना घाटातील पहाटेच्या धुक्यात चालकाच्या डोळ्यांवर झापड आली आणि त्याचा बस वरील ताबा सुटला. त्यामुळं बस संरक्षण कठडा तोडून दरीत कोसळली. सुदैवानं बस दरीतील दाट झाडींमध्ये अडकली. स्थानिकांनी सांगितल्याप्रमाणं हा नैसर्गिक अटकावच सर्वांचे प्राण वाचवणारा ठरला.

जखमींसाठी तत्काळ मदतकार्य : रत्नागिरी पोलीस नियंत्रण कक्षानं दिलेल्या माहितीनुसार अपघातातील 18 जखमींना साखरपा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. काही स्थानिक सूत्रांनुसार हा आकडा 24 पर्यंत पोहोचला असून चार ते पाच जण गंभीर आहेत.

ओव्हरलोडिंगवर प्रश्नचिन्ह : संगमेश्वर पोलीस तपासात चालकाची डुलकी, बस ओव्हरलोडिंग, घाटातील संरक्षण कठडा आणि रात्रीच्या वाहतुकीवर भर दिला जाणार आहे. वाहनामध्ये दुप्पट प्रवासी बसवण्याचा निष्काळजीपणा आणि परवानगीबाबत प्रशासनाच्या निष्काळजीची चर्चा होत आहे. घाटमार्गावरील सुरक्षाविषयक उपाययोजना तत्काळ वाढवाव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपास अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे.

स्थानिक ग्रामस्थांनी केलं बचावकार्य : अपघाताची माहिती सर्वत्र पसरताच साखरपा पोलीस, आंबा ग्रामस्थ आणि स्थानिक तरुण आणि मदत पथकानं घटनास्थळी धाव घेतली. दोरखंड आणि मानवी साखळी वापरून तासाभरात जखमींना वर काढलं. भाई पाटील, दिनेश कांबळे, दिग्विजय गुरव, दीपक भोसले, तुषार पाटील यासारख्या अनेक युवकांनी बचावकार्य करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. तसंच रस्त्यावर रुग्णवाहिका थांबवून जखमींना तातडीनं रुग्णालयात नेलं.

धोकादायक वळणांवर वाहनाचालकांनी सजग राहावं : "बस दरीत कोसळल्याची माहिती मिळताच आमचं पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचलं. स्थानिकांच्या मदतीनं 50 हून अधिक प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं. सध्या 18 जखमींवर उपचार सुरू आहेत. अपघाताचं कारण तपासात स्पष्ट होईल. मात्र आंबा घाटातील अशा धोकादायक वळणांवर वाहनचालकांनी अधिक सजग राहणं अत्यंत गरजेचं आहे," असं पोलीस निरीक्षक उदय झावरे यांनी सांगितलं.

