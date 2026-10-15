यंदाच्या दिवाळीत रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई, मात्र निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी नाही
आठवड्याभरात नियमावली जारी करत कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्याचे हायकोर्टाकडून प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले असून, व्यापक जनजागृतीकरिता सेलिब्रिटींचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
Published : October 15, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई : सध्या सुरू असलेल्या सण-उत्सवांच्या काळात राज्यात कानठळ्या बसवणारा डीजे, लाऊडस्पीकरसह रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश जारी करत असल्याचं हायकोर्टानं गुरुवारी जारी केलंय. सण उत्सवाच्या काळात ध्वनी आणि हवेच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं डॉल्बी डीजेसह लेझर लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध आणलेत. न्यायामूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत हे स्पष्ट केल्यानुसार रात्रीपर्यंत सविस्तर आदेशांची प्रत जारी केली जाईल, असं स्पष्ट केलंय.
फटाके निर्मिती किंवा विक्रीवर बंदी नाही, मात्र ते योग्य ठिकाणी फोडले जातील ही जबाबदारी प्रशासनाची : राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी लागू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेत. मात्र हे करताना हायकोर्टानं फटाक्यांच्या निर्मितीवर अथवा विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल, असं स्पष्ट केलंय. या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो, त्यामुळे आधीच न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांवर आम्ही कोणतंही भाष्य करणार नाही, मात्र लोकांमध्ये हरित फटाक्यांसह दिवाळी साजरी करण्याकरिता जनजागृती करा, असं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
व्यापक जनजागृती करा, सेलिब्रिटींचा वापर करा : यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांच्या बाबतीत आम्ही दिलेल्या निर्देशांनुसार येत्या आठवड्याभरात नियमावली तयार करून तिची तातडीनं अंमलबजावणी सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देत असल्याचं हायकोर्टानं जाहीर केलंय. तसेच हे निर्देश केवळ यंदाच्या सणापुरते मर्यादिच नसून येत्या काळातही ते कायम लागू राहतील, याची काळजी घेणं ही प्रशासनाची जबाबदारी राहील. लोकांमध्ये याकरिता व्यापक जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. या कामात सेलिब्रिटींचा वापर करण्याची सूचनाही हायकोर्टानं प्रशासनाला केलीय.
सण उत्सवातील मिरवणुकीकरिता नियम पुढीलप्रमाणे -
- सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी
- मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स, तीव्र प्रकाशाचे बीम आणि ल्युमेन लाईट्सचा वापर करण्यास मनाई
- ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांनुसार साऊंड सिस्टिमची परवानगी देताना संस्था किंवा मंडळांकडून किमान 1 लाख रुपये आणि व्यक्तींकडून 50,000 रुपयांची अनामत रक्कम (सिक्युरिटी डिपॉझिट) निश्चित करण्याची सूचना
- ध्वनिक्षेपकांसाठी रीतसर परवानगी घेणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीच्या ठिकाणी प्रत्येकाला दिसेल अशा प्रकारे 'डेसिबल मीटर' लावण अनिवार्य आणि साउंड सिस्टीममध्ये 'इंटरनल साउंड लिमिटर' बसवणंही बंधनकारक.
- आयोजकांना मिळालेली पोलीस परवानगी आणि जबाबदार व्यक्तींची नावे व मोबाईल क्रमांक जाहीरपणे प्रदर्शित करण्याची सक्ती करावी.
- परवानगी देताना अधिका-यांनी आपल्या परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करत लोकांना त्याचा त्रास तर होणार नाही ना?, याची खात्री करावी.
- नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश
- नियमभंग होत असल्याचं लक्षात येताच भरलेली अनामत रक्कम आणि साऊंड सिस्टिम जागीच जप्त करावी
- नियम मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसह फौजदारी गुन्हेही दाखल करावेत जेणेकरून अशा चुका वारंवार होणार नाहीत.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? : सण आणि उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनिप्रक्षेपके (साऊंड सिस्टीम), एम्प्लिफायर्स आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वतःहून (सुओमोटो ) दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. फटाक्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेची चिंता अधिक गंभीर होते. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी विना-नियंत्रण फटाके फोडल्यानं प्रसंगी अपघातांचाही धोका वाढतो. तसेच या धुरातील विषारीपणा आणि आवाजाच्या तीव्रतेबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम पाळले जात नाहीत. तसेच परिसरातील रुग्णालय आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे खासगी जागांवर फटाके फोडायचे असल्यास तिथेही आवाजाच्या डेसिबल मर्यादेचं पालन होणं यापुढे अनिवार्य राहील. राज्य सरकार सारं काही आलबेल असल्याचं चित्र उभं करीत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना या दोन्ही प्रदूषणाचा त्रास तोंड दाबून सहन करावा लागतोय. त्यामुळे अशा सार्वजनिक मिरवणुका अधिक सनदशीर, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीनं पार पडणं ही काळाची गरज असून, मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणणं आजच्या घडीला आवश्यक बलल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.
ध्वनी प्रदूषणानं सध्या सर्व मर्यादा पार केल्यात - हायकोर्ट : हल्ली सण उत्सव शांततेत साजरे केलेच जाऊ शकत नाहीत असं चित्रय. पण काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू नये. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती मूकपणे या गोष्टींचा त्रास सहन करत असतात. अशी भूमिका याप्रकरणी अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी हायकोर्टापुढे मांडलीय. ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टापुढे केली. ज्यांना ध्वनिक्षेपकांची परवानगी मिळालेली आहे त्यांना त्या परवानगीचं स्वरूप जाहीरपणे लावण्याची सक्ती करायला हवी. ब-याचदा नियम मोडणा-यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे 5000 रूपये दंड भरला की त्यांना जणू वाट्टेल तो धिंगाणा घालण्याची परवानगी दिल्याचा त्यांचा आव असतो, हा भ्रम दूर व्हायला हवा असंही हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.