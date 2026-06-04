खळबळजनक ! 'त्या' तरुणीचा पुरलेला मृतदेह महिनाभरानंतर काढला बाहेर; फॉरेन्सिक तपासणीतून उलगडणार खुनाचं गूढ
जळगाव जामोद इथं तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पोलिसांनी दुसऱ्याच तरुणीला मृत घोषित केलं होतं. मात्र ती जिवंत परत आल्यानं पोलिसांची नाचक्की झाली.
Published : June 4, 2026 at 4:41 PM IST
बुलढाणा : जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शिवारातील अत्यंत क्रूर खुनाच्या प्रकरणात एक महिन्यानंतर महत्त्वाची प्रगती झाली आहे. पोलिसांनी जमिनीत पुरलेला महिलेचा मृतदेह बुधवारी बाहेर काढला. त्याची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात मृतदेहाची ओळख पटवणं हे पोलिसांसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे. 2 मे रोजी जळगाव जामोद येथील स्मशानभूमीत दफन करण्यात आलेला हा मृतदेह तब्बल एक महिन्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पुन्हा उकरण्यात आला. या कामासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचं विशेष पथक जिल्ह्यात दाखल झालं. जेसीबीनं दफनस्थळ उकरण्यात आलं. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर फॉरेन्सिक टीमनं हाडांचे अवशेष, विविध जैविक नमुने (DNA सॅम्पल्स), राख आणि इतर पुरावे काळजीपूर्वक संकलित केले. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
खून करुन जाळला मृतदेह : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिलेचा खून शिरच्छेद करून केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं. नंतर मृतदेह जाळण्यात आला होता. मृत महिलेची ओळख अद्याप पटलेली नाही. तिचं वय, राहण्याचं ठिकाण, कुटुंबीयांची माहिती याबाबत पोलीस पूर्ण अंधारात आहेत. यामुळे तपास अधिक कठीण झाला आहे. मात्र, फॉरेन्सिक अहवालानंतर DNA प्रोफाइलिंग, हाडांच्या तपासणीमधून महत्त्वाचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे.
लैंगिक अत्याचार झाल्याची शक्यता : या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांसोबत विशेष पथक काम करत आहे. मृतदेह पुरण्यात आला होता, हे समजल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीनं एक्सह्यूमेशन (पुन्हा काढणे) चा निर्णय घेतला. उपविभागीय अधिकारी संतोष खाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “फॉरेन्सिक नमुने योग्य प्रकारे संकलित झाले आहेत. लवकरच अहवाल येईल. त्यानंतर गुन्हेगारांना पकडणं सोपं होईल.” सध्या पोलीस विविध शक्यता तपासत आहेत. मृत महिला एखाद्या गावातून आली असावी किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचारही झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या क्रूर घटनेनं संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. स्थानिक नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाकडं लवकरात लवकर आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली आहे. पुढील तपास सुरू असून, लवकरच आणखी अपडेट्स समोर येण्याची शक्यता आहे.
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