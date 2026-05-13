सरकारच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर ठाण्यात अनोखं आंदोलन; जितेंद्र आव्हाड यांचा घोड्यावरून प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी चलन बचतीसाठी इंधनाचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षानं मोर्चा काढला.
Published : May 13, 2026 at 8:07 AM IST
ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचं तसेच, वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, एकीकडे शेकडो गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरणारे पंतप्रधान जनतेला धडे देत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
या आवाहनाची अंमलबजावणी सर्वप्रथम महापौर आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी करावी, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी महापौर शर्मिला पिंपळोळलकर यांना निवेदन देत खासगी वाहनांचा वापर टाळून टीएमटी बससेवेचा वापर करण्याचं आवाहन केलं.
दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी चलन बचतीसाठी इंधनाचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं. यावर टीका करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षानं गणेशवाडी ते ठाणे महानगरपालिका मुख्यालय असा मोर्चा काढला. या मोर्चात जितेंद्र आव्हाड घोड्यावरून सहभागी झाले, तर जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान आणि युवक अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी बैलगाडीतून पालिका मुख्यालय गाठलं.
'निवडणुका संपल्या, आता पेट्रोलचे दर वाढवले जातील' : या रॅलीमध्ये “घरात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा”, “वाह रे मोदी तेरा खेल... महंगा हुआ तेल”, “मोदी फिरतात परदेशी... जनता राहणार उपाशी”, “मोदी घालतात कोटींचा कोट, जनतेचं गेलं खपाटीला पोट”, “चेल्या-चपाट्यांना कोट्यवधींची कंत्राट, देशाची अर्थव्यवस्था झाली सपाट” अशा घोषणा देण्यात आल्या. ठाणे महानगरपालिकेसमोर या रॅलीचा समारोप करण्यात आला.
यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असून, बंगाल निवडणुका संपल्या आहेत आता पेट्रोलचे दर आणखी वाढवले जातील, असा आरोप त्यांनी केला. येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार असल्यानं सरकारनं घोडे, बैल आणि म्हशी स्वस्त दरात विकाव्यात आणि जनतेनं त्यावर बसून “जय मोदी, जय मोदी” करत प्रवास करावा का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
'रात्री 8 वाजता अचानक घोषणा करण्याची सरकारची पद्धत' : ते पुढे म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. रात्री 8 वाजता अचानक घोषणा करण्याची केंद्र सरकारची पद्धत झाली असून, नोटाबंदी, टाळ्या-थाळ्या आणि आता पेट्रोलबाबतच्या घोषणा याच पद्धतीनं करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सोनं खरेदी करू नका, असं सांगितल्याचा उल्लेख करत आव्हाड म्हणाले की, मध्यमवर्गीय लोक अडचणीच्या काळासाठी सोनं खरेदी करतात. सोनं खरेदी थांबली तर त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल, याचे भान सरकारला नाही.
'सध्या प्रत्येक गोष्टीला ‘जिहाद’ नाव देण्याची परंपरा' : तेलाचे दर गगनाला भिडले असतानाही मंत्र्यांच्या ताफ्यातील 50 ते 60 गाड्या सुरूच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. तसेच, इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने योग्य भूमिका घ्यायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. चीन युद्धानंतर जशा परिस्थितीत ज्वारी-बाजरी खावी लागली होती, तशी वेळ पुन्हा येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी, सध्या प्रत्येक गोष्टीला ‘जिहाद’ हे नाव देऊन सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून मुस्लिमांविरोधात द्वेष निर्माण केला जात असल्याचा आरोप केला. पेट्रोल-डिझेलवर बहिष्कार घालण्याची हिंमत सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावी. बैलगाडी किंवा घोड्यावरून फिरण्याचा सल्ला दिला जात असला, तरी ते देखील गोरगरीबांना परवडणारे आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
'सत्ताधाऱ्यांकडूनच परदेशी चलनाची उधळपट्टी' : दरम्यान, जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी चलन बचतीसाठी काही उपाय सुचविले असून, त्याची अंमलबजावणी सर्वप्रथम सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी करणं आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनातून देशातील तेलसाठा कमी होत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
सध्या ठाणे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी खासगी वाहनांचा नियमित वापर करीत असून, त्यावरील इंधन खर्च पालिकेकडून केला जात असल्याची टीका प्रधान यांनी केली. त्यामुळे परदेशी चलनाची उधळपट्टी होत असल्याचं सांगत, ठाण्याच्या प्रथम नागरिक म्हणून महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी खासगी वाहनांऐवजी टीएमटीच्या इलेक्ट्रिक बससेवेचा वापर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, इतर पदाधिकारी, आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनाही टीएमटीच्या इलेक्ट्रिक बससेवेचा वापर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली. हे आवाहन संबंधितांनी पाळले नाही, तर सत्ताधारीच पंतप्रधानांच्या आवाहनाला जुमानत नसल्याचं स्पष्ट होईल, असंही प्रधान यांनी नमूद केलं.