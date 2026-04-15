परतवाडा येथील तरुणींचं लैंगिक शोषण प्रकरण; आरोपीच्या घरावर चालवला बुलडोझर
अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीरच्या घरावरील अवैध बांधकामावर प्रशासनाने बुलडोझर चालवला.
Published : April 15, 2026 at 3:50 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यातील परतवाडा येथे उघडकीस आलेल्या तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात खळबळ उडाली असताना, या प्रकरणात मुख्य आरोपीच्या घराचं अवैध बांधकाम बुलडोजरद्वारे पाडण्यात आलं. या कारवाईदरम्यान अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे हे पूर्णवेळ उपस्थित होते.
काय आहे प्रकरण? : परतवाडा शहरातील रहिवासी असणारा मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर या वीस वर्षीय युवकानं एकूण आठ मुलींचा लैंगिक शोषण करून त्याचे व्हिडिओ बनवले. या प्रकरणात उजैर खान इकबाल खानने एकूण 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो समाज माध्यमावर प्रसारित केले. हे व्हिडिओ व्हायरल होताच परतवाडा शहरासह संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली. राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतल्यावर पोलिसांनी कारवाईची चक्रं वेगाने फिरवली. सोमवारी मोहम्मद तनवीरला पोलिसांनी अटक केल्यावर मंगळवारी रात्री उजैर खान इक्बाल खानला देखील अटक केली.
अचलपूर नगर परिषदेची कारवाई : या प्रकरणात अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेत मोहम्मद अयान मोहम्मद तनवीरच्या घराचं बांधकाम अवैध असल्याचं उघड करत अचलपूर नगर परिषदेकडे तक्रार केली. या तक्रारीनुसार बुधवारी सकाळी अचलपूर नगर परिषदेनं मोहम्मद तनवीरच्या घराचं अवैध बांधकाम तोडलं. या कारवाईदरम्यान आमदार प्रवीण तायडे प्रत्यक्ष हजर होते. यावेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळं पोलिसांची कारवाई : या गंभीर प्रकरणाकडं पोलिसांनी सुरुवातीला दुर्लक्ष केलं. या प्रकरणात स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं आणि आरोपींना अटक केली. आरोपीचं वय केवळ 19 वर्ष असताना त्याच्याजवळ महागड्या गाड्या, भरपूर पैसा कुठून आला? याची चौकशी व्हायला हवी. त्याच्या वडिलांची आर्थिक क्षमता भक्कम नसताना त्याच्याकडं इतका पैसा कुठून आला पोर्नोग्राफी साईटकडून अशा मुलांना हायर करून त्यांना पैसा पुरवला जातो का? याबाबत देखील चौकशी व्हावी असं डॉ. अनिल बोंडे यांनी म्हटलं आहे.
