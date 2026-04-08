बुलढाण्यात गुरु-शिष्य नात्याला काळीमा; जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकानं केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील लोणी गवळी गावातील प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा एका शिक्षकानं विनयभंग केल्याची घटना घडली आहे.
Published : April 8, 2026 at 8:25 PM IST
मेहकर (बुलढाणा) : बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील लोणी गवळी गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकानं गुरु-शिष्य नात्याला काळीमा फासला आहे. तिसरीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आरोपी शिक्षकाचं नाव महादेव मानतोडे असून, त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
आम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचा : जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकानं अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची माहिती मिळताच गावात प्रचंड रोष निर्माण झालाय. पालकांनी शाळेच्या परिसरात त्यानंतर गर्दी केली. शिक्षकाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गावात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पालक म्हणतात, "आम्ही मुलींना शाळेत सुरक्षित समजून पाठवतो, पण गुरुच जर असं वर्तन करत असेल तर आम्ही कुणावर विश्वास ठेवावा?" अनेक पालकांनी आपल्या मुलींना शाळेत पाठवणं बंद केलं आहे.
पोलिसात तक्रार दाखल : ही घटना मेहकर तालुक्यातील लोणी गवळी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत घडली. आरोपी शिक्षक महादेव मानतोडे यानं काही दिवसांपासून अल्पवयीन मुलीला चुकीच्या पद्धतीनं स्पर्श करून विनयभंग केल्याचा आरोप आहेत. पीडित मुलीच्या पालकांनी डोणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
शैक्षणिक वातावरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह : पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत आरोपी शिक्षकाला घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलं. डोणगाव पोलीस ठाण्यात POCSO कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पोलीस अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी गावात दाखल झाले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानंही याबाबत गांभीर्यानं दखल घेतली असून, आरोपी शिक्षकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. पालक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत आहेत. त्यांनी शिक्षण विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडं कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. "अशा शिक्षकांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, जेणेकरून इतरांना धडा मिळेल," असं पालकांचं म्हणणं आहे. ही घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील शैक्षणिक वातावरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करावी, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
कडक उपाययोजना राबवाव्यात : "लोणी गवळी येथील शाळेत घडलेली घटना अत्यंत निंदनीय आणि खेदजनक आहे. ही घटना विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीनं गंभीर बाब आहे. या प्रकरणी संबंधित शिक्षकावर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश दिले आहेत," अशी माहिती शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी दिली.
- नाशिकच्या नामांकित कंपनीमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार; सहा आरोपींना अटक, महिलांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी
- पेट्रोल-डिझेलनंतर आता कोल्हापुरात मटणासाठी लागली रांग, काय आहे कोल्हापूरच्या रांगड्या शिवाजी पेठेच्या म्हाईचं गावपण?
- व्यक्तिमत्त्व अधिकारांच्या रक्षणाची मागणी करत अभिनेता कार्तिक आर्यनची हायकोर्टात धाव