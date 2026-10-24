दुष्काळाच्या झळा : हातातोंडाशी आलेलं पीक वाचवण्यासाठी युवा शेतकऱ्याचा खर्चिक संघर्ष, 7 किमीवरून टँकरनं आणतोय शेतीसाठी पाणी
लोणार तालुक्यातील आरडव येथील युवा शेतकरी शैलेश सरकटे यांची अडीच एकरांवरील हळद पाण्याअभावी सुकण्याच्या मार्गावर आहे.
Published : October 24, 2026 at 12:54 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. विहिरी, तलाव आटले असून नदी-नालेही कोरडे पडले आहेत. आता शेतातील विहिरींनीही तळ गाठल्यानं शेतकऱ्यांसमोर पिकं जगवण्याचं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतर रब्बी हंगामही यशस्वी होईल की नाही, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
लोणार तालुक्यातील आरडव येथील युवा शेतकरी शैलेश सरकटे यांची अडीच एकरांवरील हळद पाण्याअभावी सुकण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांच्या शेतातील विहीर आटली असून परिसरातील इतर विहिरींमध्येही पाणी शिल्लक नाही. त्यामुळे हळदीचं पीक वाचवण्यासाठी त्यांनी टँकरने पाणी आणण्यास सुरुवात केली आहे.
शैलेश सरकटे यांना 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावरून एका टँकरसाठी एक हजार रुपये खर्च करून पाणी आणावं लागत आहे. टँकरचा खर्च, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार वाढत आहे. मात्र, इतका खर्च करूनही हळदीचं पीक वाचेल आणि अपेक्षित उत्पन्न मिळेल, याची शाश्वती नाही. तरीही हातातोंडाशी आलेलं पीक वाचवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.
'शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची गरज' :
“विहीर आटली. परिसरात पाणी नाही. हळद सुकतेय. त्यामुळे टँकरनं पाणी आणतोय. मात्र, इतका खर्च करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही,” अशी व्यथा शैलेश सरकटे यांनी व्यक्त केली. अडीच एकरांतील हळदीचे पीक वाचवण्यासाठी टँकरनं पाणी आणावं लागत असल्यानं त्यांच्यावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. विहिरींची पाणीपातळी घटल्याने शेतकरी टँकर, बोअरवेल किंवा दूरवरून पाणी आणून पिके जगवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरीप हंगाम संकटात गेल्यानंतर आता रब्बी हंगामाबाबतही चिंता वाढली आहे. हळद, कांदा आणि गहू यांसारख्या पिकांसाठी पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरींचं पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची गरज आहे. अन्यथा, शैलेश यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांची पीक वाचवण्यासाठी सुरू असलेली धडपड निष्फळ ठरण्याची भीती आहे. शैलेश सरकटे यांची ही धडपड केवळ पीक वाचवण्यापुरती मर्यादित नसून, दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्या राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचंही चित्र आहे.