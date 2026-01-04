बुलढाणा अर्बनच्या खातेदारांमध्ये पसरली अफवा; संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी केलं 'हे' आवाहन
बुलडाणा अर्बन बँकेच्या खातेधारकांमध्ये मोठी अफवा पसरली आहे. त्यामुळे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी खातेधारकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन केलं आहे.
Published : January 4, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 7:16 PM IST
बुलडाणा : गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यातील बीड आणि जालना जिल्ह्यात बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीबाबत सोशल मीडियावर काही अफवा पसरल्या. यामुळे खातेदारांमध्ये घबराट निर्माण झाली. काही शाखांमध्ये, विशेषतः जालना जिल्ह्यातील परतूर शाखेत, ठेवी काढण्यासाठी गर्दी झाली. मात्र, ही अफवा असून संस्थेची आर्थिक स्थिती अतिशय भक्कम आहे. सभासदांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी केलं आहे.
भारतातील सर्वात मोठी को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी : बुलढाणा अर्बन ही भारतातील सर्वात मोठी मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आहे. ही संस्था हजारो कोटींच्या व्यवसायाची झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सुकेश झंवर यांची नवे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. तरी संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांचं मार्गदर्शन कायम आहे.
दोन दिवसांपासून पसरवल्या अफवा : "सभासद बंधू-भगिनींनो, गेल्या दोन दिवसांपासून काही अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी आपल्याला खात्री देतो, की बुलढाणा अर्बनची आर्थिक स्थिती अतिशय सक्षम आणि भक्कम आहे. आमची संस्था चार स्तंभ प्रणालीवर उभी आहे. आम्ही सर्व ठेवी व सोन्याच्या तारण कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहोत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. घबराट निर्माण करून पैसे काढण्याची गरज नाही. आम्ही नेहमीप्रमाणं आपल्या सेवेत तत्पर आहोत," असं आवाहन राधेश्याम चांडक यांनी केलं आहे.
बुलढाणा अर्बनकडं 4 हजार कोटी कॅश : "अलीकडील आर्थिक आकडेवारीनुसार, 4 हजार कोटी कॅश, 5 हजार कोटीचं सोनं, 1500 कोटीचं धान्य, 30 हजार कोटीची मालमत्ता आहे. बुलढाणा अर्बनचा व्यवसाय कोटींवर पोहोचला आहे. ठेवी आणि कर्जवाटपात सातत्यानं वाढ होत आहे. संस्थेनं शेती अवजारे, बँक, सौर ऊर्जा प्रकल्प असे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत. मराठवाड्यातील बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक शाखा यशस्वीपणे चालवल्या जात आहेत. अफवांमुळे निर्माण झालेल्या गैरसमजामुळे काही ठिकाणी तात्पुरती गर्दी झाली. मात्र व्यवस्थापनानं तातडीनं स्पष्टीकरण देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. सभासदांनी संस्थेच्या अधिकृत घोषणांवर विश्वास ठेवावा. बुलढाणा अर्बननं गेल्या काही दशकांत विश्वासार्हता आणि सामाजिक बांधिलकी सिद्ध केली आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. संस्था आपल्या सभासदांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे," असंही राधेश्याम चांडक यांनी अधोरेखित केलं.
हेही वाचा :