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नोकरी नाही म्हणून निराश होऊ नका; 'या' गावातील पदवीधरांकडून शिका आधुनिक शेती, डाळिंबातून कमावले लाखो रुपये

बुलढाण्याच्या कोनड खुर्द गावातील 100 हून अधिक उच्चशिक्षित तरुणांनी नोकरीच्या मागं न धावता मुरमाड जमिनीवर आधुनिक डाळिंब लागवडीचा यशस्वी प्रयोग केला आहे.

Buldhana Pomegranate Farming
तरूण शेतकऱ्यांनी डाळिंबाच्या शेतातून कमवलं लाखोंचं उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:51 PM IST

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बुलढाणा : 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी' ही जुनी म्हण काही काळ विस्मरणात गेली होती. 'शेती म्हणजे तोटा' सध्या असं समीकरण रुजत होतं. अनेक तरुण उच्च शिक्षण घेऊन नोकरीच्या शोधात भटकत होते. ज्या तरुणांना नोकरी मिळते, ते आपल्या दैनंदिन कामात व्यस्त होतात. परंतु ज्या उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना नोकरी मिळतं नाही, असे तरुण निराश होतात. परंतु बुलढाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातील कोनड खुर्द या छोट्याशा गावानं हा समज पूर्णपणे उधळून टाकला आहे. फक्त साधारण 1,100 ते 1,200 लोकसंख्या असलेल्या या गावात आज 100 पेक्षा जास्त उच्चशिक्षित तरुण शेतकरी डाळिंबाच्या बागा फुलवत आहेत. सर्व खर्च वजा जाता वर्षाला 7 लाख ते 23 लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न कमावत आहेत. डोंगराळ आणि मुरमाड जमिनीवरही आधुनिक शेती कशी शक्य आहे, हेच या तरुणांनी दाखवून दिलं आहे.

नवनवीन प्रयोग केले अन् चुका सुधारल्या : काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कोनड खुर्द गाव पूर्णपणे कोरडवाहू आणि पारंपरिक पिकांवर अवलंबून होतं. निसर्गाच्या लहरीपणामुळं शेतकरी अनेकदा आर्थिक अडचणीत सापडत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळं उत्पन्न अस्थिर आणि शेतीतून स्थिर उत्पन्नाची अपेक्षा फारशी पूर्ण होत नव्हती. अशा परिस्थितीत गावातील पदवीधर तरुणांनी वेगळा निर्णय घेतला. त्यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा दिला आणि डाळिंब लागवडीचा मार्ग निवडला. केवळ निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, त्यांनी अभ्यास केला. विविध वाण आणि तंत्रज्ञान समजून घेतलं. नवनवीन प्रयोग केले, चुका सुधारल्या आणि सातत्यानं प्रयत्न केले. पाहता पाहता गावाचं चित्रच बदलून गेलं.

Buldhana Pomegranate Farming
डाळिंबाची शेती (ETV Bharat Reporter)

डाळिंब उत्पादकांचं गाव : आज कोनड खुर्द हे गाव संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात 'डाळिंब उत्पादकांचं गाव' म्हणून ओळखलं जातं. जिल्ह्यातील सर्वाधिक डाळिंब उत्पादन घेणारं गाव म्हणून कोनड खुर्दची ओळख झाली आहे. इथल्या उच्च दर्जाच्या डाळिंबाला राज्यातील विविध जिल्हे, इतर राज्ये आणि परदेशातही मागणी आहे. डोंगराळ आणि मुरमाड जमिनीवरही योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मेहनतीमुळे बागा बहरल्या आहेत. हे यश केवळ वैयक्तिक नाही; ते सामूहिक प्रयत्नांचे आणि ज्ञान-आधारित शेतीचे उदाहरण आहे.

प्रतिक्रिया देताना तरूण शेतकरी (Buldhana Pomegranate Farming)

नोकरीच्या मागं न धावता स्वकष्टानं शेती फुलवा : अनेक तरुण उच्च शिक्षण घेऊन नोकरीच्या शोधात भटकतात आणि निराश होतात. पण कोनड खुर्दच्या या तरुणांनी स्पष्ट दाखवून दिलंय की, स्वतःच्या शेतीत फळबाग आणि नवनवीन प्रयोग केले तर नोकरीपेक्षाही जास्त उत्पन्न शेतीतून मिळू शकतं. ते इतर तरुणांनाही हेच आवाहन करत आहेत. नोकरीच्या मागं न धावता स्वकष्टानं शेती फुलवा. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यासाची जोड दिली, तर 'उत्तम शेती' हा जुना मंत्र आजही तितकाच खरा ठरतो. कोनड खुर्दच्या तरुण शेतकऱ्यांनी हे सिद्ध करून दाखवलं आहे.

Buldhana Pomegranate Farming
डाळिंब (ETV Bharat Reporter)

डाळिंबाच्या बागा फुलवून गावाला दिलं नवीन रूप : या गावाची कहाणी फक्त यशाची नाही तर ती आशेची, निर्धाराची आणि शेतीच्या नव्या शक्यतांची आहे. डोंगराळ जमिनीवरही उच्चशिक्षित तरुणांनी डाळिंबाच्या बागा फुलवल्या आणि गावाला नवं रूप दिलं. अशा यशोगाथा इतर कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात. शेतीला ज्ञान, तंत्र आणि मेहनत जोडली तर ती निश्चितच उत्तम व्यवसाय बनू शकते. कोनड खुर्द गावातील शेतकरी हेच सिद्ध करत आहेत.

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Last Updated : August 13, 2026 at 4:51 PM IST

TAGGED:

कोनड खुर्द डाळिंब शेती
KONAD KHURD
डाळिंब
BULDHANA YOUTH FARMER SUCCESS STORY
BULDHANA POMEGRANATE FARMING

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