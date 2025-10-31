ETV Bharat / state

रील बनवणं जीवावर बेतलं; धावत्या रेल्वेपुढं रील बनवताना रेल्वेची धडक, युवकाचा जागीच मृत्यू

रेल्वे रूळावर उभं राहून रील बनवणं युवकाच्या जीवावर बेतलं आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात रील बनवताना रेल्वेच्या धडकेत युवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

BULDHANA RAILWAY ACCIDENT
रील बनवणं जीवावर बेतलं (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 10:37 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : रेल्वे रुळावर साहसी रील बनवण्याच्या नादात एका तरुणाचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील आळसना या गावाजवळ घडली आहे. या घटनेत दुसऱ्या तरुणानं जीव वाचवण्यासाठी नदीत उडी घेतली. मात्र या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला आहे. मोहम्मद नदीम मोहम्मद रफीक असं रील बनवण्याच्या नादात जीव गमावलेल्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणात अपघातजन्य गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक पितांबर जाधव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

लग्नात वऱ्हाडी आले होते तरूण : गुरुवारी तरुण आळसना गावातील लग्न समारंभासाठी आले होते. यावेळी त्यांना गावाजवळच रेल्वेचा रूळ असल्याची माहिती मिळाली. सायंकाळी त्यांनी परिसरातील रेल्वे रुळावर रील बनवण्यासाठी व्हिडिओ करायला सुरुवात केली. व्हिडिओ बनवत असताना मागून आलेल्या रेल्वेनं धडक दिल्यामुळं तरुणाचा जागेवर मृत्यू झाला. मोहम्मद नदीम मोहम्मद रफीक (22, रा. पिंपळगाव, ता. राजा तालुका, खामगाव) असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. तर पूलावरून एकानं उडी मारल्यामुळं तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीनं शेगावच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या घटनेची माहिती मिळताच शेगाव ग्रामीण पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सईबाई मोठे उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

सोशल मीडियाच्या अतिआकर्षणामुळे अशी निष्काळजी कृत्यं वाढत आहेत. आम्ही स्थानिक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागृती मोहीम राबवणार आहोत. मृत झालेल्या तरुणाचा मित्रही जखमी झाला आहे. या प्रकरणात अपघातजन्य गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे. - पितांबर जाधव, पोलीस निरीक्षक

कुटुंबीयांनी केला आक्रोश : नदीमचा मृतदेह रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. त्याचे वडील मोहम्मद रफीक हे स्थानिक व्यापारी असून, नदीम हा त्यांचा एकुलता मुलगा होता. लग्न कार्यक्रमासाठी आलेला नदीम व्हिडिओ करण्याच्या नादात त्यानं आपली जीव गमावला. पोलिसांनी घटनास्थळी तपास करताना मोबाईल फोन ताब्यात घेतला असून, त्यात रीलचे ड्राफ्ट सापडले. हे साहसी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्नच अपघाताचे कारण ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अपघाताचा तपास सुरू : "सोशल मीडियाच्या अतिआकर्षणामुळे अशी निष्काळजी कृत्ये वाढत आहेत. आम्ही स्थानिक शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागृती मोहिम राबवणार आहोत." या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला असून, तपास सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया शेगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. "रोहित आर्याचा 2 कोटींचा दावा चुकीचा"; पवई किडनॅपिंग प्रकरणी माजी मंत्री दीपक केसरकरांची प्रतिक्रिया
  2. मुंबईकरांनो शिस्त पाळा! 511 कोटी खर्चूनही ट्रेसपासिंगमुळं दरवर्षी अनेक प्रवाशांचा मृत्यू, 'सबवे' बांधण्याची तयारी
  3. ताम्हिणी घाटातून जाताना कारच्या सनरूफमधून कोसळला दगड; महिलेचा जागीच मृत्यू
Last Updated : October 31, 2025 at 10:46 AM IST

TAGGED:

BULDHANA RAILWAY ACCIDENT NEWS
रील बनवताना तरूणाचा मृत्यू
SOCIAL MEDIA REEL
RAILWAY ACCIDENT
BULDHANA RAILWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.