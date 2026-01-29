पाच लाखांची रोकड लंपास केल्याप्रकरणी कर्नाटकातून एकाला अटक
पाच लाख रुपयांची रोकड चोरल्याप्रकरणी एका आरोपीला पोलिसांनी कर्नाटकातून अटक केली.
Published : January 29, 2026 at 5:23 PM IST
बुलढाणा - पाच लाख रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लंपास केल्याच्या प्रकरणात एका आरोपीला अटक केली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं 28 जानेवारीच्या मध्यरात्री कर्नाटकातील शिवमोगा येथून आरोपीला ताब्यात घेतलं. ही घटना 16 सप्टेंबर 2025 रोजी घडली होती.
पाच लाखाची रोकड केली लंपास - वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील बाळखेड येथील रहिवासी नितीन जिजेबा पऱ्हाड हे आपल्या मुलीच्या प्रवेशासाठी बुलढाण्यातील राजश्री शाहू कॉलेज परिसरात स्विफ्ट डिझायर कारनं आले होते. गाडीच्या मागील सीटवर प्रवेश आणि इतर व्यवस्थेसाठी आणलेली पाच लाख रुपयांची रोकड ठेवलेली पिशवी होती. प्रवेश प्रक्रियेसाठी विलंब झाल्याने ते कॉलेजमध्ये विचारपूस करण्यासाठी गेले. परत आल्यानंतर गाडीच्या मागील काचा फुटलेल्या दिसल्या आणि पिशवी गायब झाल्याचं लक्षात आलं.
आरोपीला कर्नाटकातून केली अटक - परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता दोन अज्ञात दुचाकीस्वार पैसे चोरताना दिसले. याप्रकरणी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर माहितीच्या आधारे आरोपी सुनील उर्फ बालू रामू भोवी (वय- 32) यास कर्नाटकातील शिवमोगा येथून अटक केली. त्याच्या ताब्यातील पाच लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. दुसरा आरोपी विष्णू सध्या फरार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणाचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
पोलिसांची मोठी कारवाई - ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड, श्रेणिक लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख सुनील अंबुलकर यांच्या नेतृत्वात पार पडली. पथकात पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश जायभाये, हेड कॉन्स्टेबल दीपक लेकुरवाळे, चाँद शेख, गणेश पाटील, गजानन गोरले, राजू आडवे, पवन मखमले, ऋषि खंडेराव यांचा समावेश होता.
हेही वाचा - मुऱ्हा देवी मंदिरात चोरी; चांदीचा मुकुट आणि दानपेटी लंपास