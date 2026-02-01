बुलढाणा : कार आणि रिक्षाच्या धडकेत एक महिला ठार, 8 जण जखमी
बुलढाण्याच्या लोणार तालुक्यातील मातमळ इथं भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात एक महिला ठार झाली असून 8 जण जखमी झाले आहेत.
बुलढाणा : जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील मातमळ वळण रस्त्यावर आज रविवारी (1 फेब्रुवारी) सकाळी एक भीषण रस्ते अपघात घडला. मजुरीसाठी शेतात जात असलेल्या महिलांच्या ऑटोरिक्षाला स्विफ्ट डिझायर कारनं जोरदार धडक दिली. या अपघातात एक महिला जागीच ठार झाली असून, 8 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
कार आणि अॅपे रिक्षाची धडक : प्राथमिक माहितीनुसार, अपघातग्रस्त महिला लोणार परिसरातील मातमळ येथील शेतात रोजंदारी मजुरीसाठी जात होत्या. सकाळी सुमारे 8:30 वाजता हिवराखंडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मारुती स्विफ्ट डिझायर कारनं अॅपे रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत अॅपेचा पूर्ण चुराडा झाला. अॅपेमध्ये बसलेल्या मजूर महिलांपैकी एका महिलेचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. उर्वरित महिलांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
जखमी महिलांपैकी तीन जणींची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्यानं त्यांना तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. उर्वरित महिलांवर लोणार ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
या अपघातात जरीनाबी अयुबशहा (वय 45) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर रंजना जना परमेश्वर कास्तोडे (वय 53), शांताबाई शेवाळे (वय 45), कल्पना विठ्ठल जमधाडे (वय 40), अलका मधुकर शेवाळे (वय 40), लक्ष्मण बबन करवते (वय 45), चंद्रभागा गजानन नागरे (वय 40), राधा गजानन नागरे तसेच अॅपे चालक आसिफ निंशालशहा (वय 30) हे आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
अधिक तपास सुरू : अपघातानंतर स्विफ्ट डिझायर कारचा चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच, लोणार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. लोणारसारख्या डोंगराळ भागात वळणदार रस्ते, अपुरी रस्ते सुविधा आणि वाहनांची गर्दी यामुळे असे अपघात वारंवार घडतात. स्थानिकांनी रस्ते सुधारणा आणि ट्रॅफिक नियंत्रणाची मागणी केली आहे.
