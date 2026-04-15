ऐतिहासिक क्षणांना उजाळा : 'करवंड महोत्सव'त छत्रपती शिवाजी महाराज अन् महाराणी गुणवंताबाई यांचा प्रतीकात्मक विवाह सोहळा
इंगळे घराण्यातील दोन मुलींचा विवाह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यात झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर विवाहाच्या 370 व्या वर्षानिमित्त हा सोहळा पार पडला.
Published : April 15, 2026 at 8:41 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यातील करवंड इथं प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या 'करवंड महोत्सव'मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी गुणवंताबाई यांच्या प्रतीकात्मक विवाह सोहळ्यानं शिवभक्तांना भावनिक क्षण अनुभवायला मिळाले. या उपक्रमातून इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनेला उजाळा मिळाला.
हा महोत्सव आमदार श्वेता महाले यांच्या पुढाकारानं आयोजित करण्यात आला. महाराणी गुणवंताबाई यांचं माहेर करवंड येथील इंगळे घराण्यात असल्यानं या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. इतिहासानुसार, इंगळे घराण्यातील दोन मुलींचा विवाह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यात झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर विवाहाच्या 370 व्या वर्षानिमित्त हा सोहळा पार पडला. कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसंच छत्रपती घराण्याचे तेरावे वंशज शिवेंद्रराजे भोसले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. याशिवाय आमदार संजय गायकवाड, सिद्धार्थ खरात, मनोज कायंदे, पुरुषोत्तम खेडेकर आणि जिल्ह्यातील इतर मान्यवरांसह हजारो शिवप्रेमी उपस्थित होते.
भव्य मिरवणूक : सोहळ्यात शिवाजी महाराज आणि महाराणी गुणवंताबाई यांच्या वेशभूषेत दाम्पत्याची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. पारंपरिक वाद्य, घोडदळ आणि शिवसैनिकांच्या वेषातील तरुणांचा उत्साही सहभाग यावेळी दिसून आला. तसंच लाठीकाठी, तलवारबाजी, दांडपट्टा आणि भालाफेक यांसारखी मार्शल आर्ट्सची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.
'करवंड येथील राजवाड्याचं जतन करण्याची गरज' : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी 15 एप्रिल 1657 रोजी झालेल्या ऐतिहासिक विवाहाच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणी गुणवंताबाई यांचा विवाह सोहळा हा केवळ कौटुंबिक प्रसंग नसून स्वराज्याच्या उभारणीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यांनी करवंड येथील ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करत पडझड झालेल्या बुरुजांचं पुनरुज्जीवन आणि राजवाड्याचं जतन करण्याची गरज व्यक्त केली.
करवंड येथील ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून विशेष प्रकल्प मंजूर करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकल्पांतर्गत महाराणी गुणवंताबाई यांचा भव्य पुतळा उभारणं, ऐतिहासिक राजवाड्याची दुरुस्ती करणं आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने परिसराचा विकास करण्याला प्राधान्य दिलं जाईल.
आमदार श्वेता महाले यांनी सांगितलं की, करवंड हे शिवरायांच्या जीवनाशी संबंधित पवित्र स्थळ असून भविष्यात हा महोत्सव दरवर्षी मोठ्या स्वरुपात साजरा करण्यात येईल. हा उपक्रम सरकारच्या सांस्कृतिक धोरणाचा भाग असून, करवंड महोत्सवामुळे स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
