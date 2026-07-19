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बुलढाण्यात माणुसकीला काळीमा! शेतातील झोपडीत घुसून दरोडेखोरांचा पतीसमोर विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार

बुलढाणा जिल्ह्यात 17 जुलैला शेतातील झोपडीत घुसून दोन अज्ञात दरोडेखोरांनी एका शेतमजूर पती-पत्नीला लुटलं. पतीला रोखून धरत 19 वर्षीय विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार केला.

BULDHANA GANG RAPE
बुलढाण्यात माणुसकीला काळीमा (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 2:59 PM IST

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बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील एका गावात शेतमजुरी करणाऱ्या एका शेतकरी दाम्पत्यावर रात्री उशिरा दोन अज्ञात दरोडेखोरांनी हल्ला केला. चाकू आणि विळ्याचा धाक दाखवून त्यांनी प्रथम लूटमारीचा प्रयत्न केला. यानंतर पतीला रोखून धरत पत्नीवर सामूहिक अत्याचार केला. ही घटना संपूर्ण परिसरात खळबळ माजवणारी ठरली आहे. ही घटना 17 जुलैला रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

पीडित शेतकरी दाम्पत्य शेतातील झोपडीत राहत होते. दोघंही शेतमजुरी करून उदरनिर्वाह करत होते. अचानक दोन अज्ञात तरुणांनी घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. एकाच्या हातात चाकू तर दुसऱ्याच्या हातात विळा होता. आरोपींनी प्रथम पती-पत्नीला धमकावलं. त्यांचा मोबाइल फोन आणि रोख रक्कम हिसकावून घेतली.

आरोपींच्या शोधासाठी पाच पथक : आरोपींनी दोघांना जबरदस्तीनं घराबाहेर आणतं शेतात नेलं. तिथं पतीला एका बाजूला रोखून धरत दोन्ही आरोपींनी 19 वर्षीय विवाहितेवर निर्घृण अत्याचार केला. अत्याचारानंतर आरोपी दुचाकीनं फरारी झाले. पीडित महिला आणि तिचा पती भयभीत अवस्थेत राहिले. सकाळी त्यांनी मलकापूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीनुसार दोन्ही अज्ञात आरोपींविरुद्ध कलम 64(1), 70(1), 309(4), 311, 333, 351(2)(3), 3(5) बीएनएसनुसार गुन्हा दाखल केला. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी पाच विशेष पथकं तयार केली आहेत. घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम आणि श्वान पथकानं पाहणी केली आहे. सायबर सेलचीही मदत घेतली आहे. विविध तांत्रिक आणि स्थानिक तपास सुरू आहेत. या घटनेचा संपूर्ण तपास मलकापूर ग्रामीण पोलीस करत आहे.

पतीसमोर केला पत्नीवर अत्याचार : "पीडित महिला आणि तिचा नवरा रात्री झोपेत असताना अज्ञात दोन इसमांनी त्यांच्या घरात प्रवेश केला. त्यापैकी एका इसमाकडं चाकु आणि दुसऱ्या इसमाकडं विळा होता. त्याचा धाक दाखवून त्यांनी तक्रारदार आणि तिच्या पतीला 'तारपास काय काय छे सब निकाल' असं म्हणत फिर्यादीच्या पतीचा मोबाईल जबरीनं हिसकावून घेतला. यानंतर आरोपींनी दोघांना सोन्या-चांदीचे दागिने द्यायला सांगितलं. परंतु आमच्याकडं दागिने नाहीत, असं फिर्यादीनं सांगितलं. यानंतर आरोपींनी फिर्यादी आणि तिच्या पतीचा शेतात घेवून गेले. तिथं पतीला शस्त्राचा धाक दाखवून फिर्यादीवर आळीपाळीनं अत्याचार केला. फिर्यादीवर अत्याचार केल्यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला, अशी माहिती मलकापूर ग्रामीण स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सतिश महल्ले यांनी दिली.

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TAGGED:

पतीसमोर विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार
बुलढाणा सामूहिक अत्याचार
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BULDHANA GANG RAPE

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