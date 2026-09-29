बुलढाण्यात करपलेलं सोयाबीन अन् बैलगाड्यांसह शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा; सरकारविरोधात शिवसेनेचा आक्रोश
राज्य सरकारच्या कोरड्या दुष्काळाच्या शासन निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनं शेतकऱ्यांसह बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य 'आक्रोश मोर्चा' काढला.
Published : September 29, 2026 at 7:39 PM IST
बुलढाणा : राज्यभरातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकारनं कोरड्या दुष्काळाबाबत काढलेला शासन निर्णय (जीआर) शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे, असा आरोप करत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनं बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नगदी मदत देण्याची, कर्जाचं पुनर्गठन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची आणि इतर मागण्यांसाठी जोरदार आवाज उठवण्यात आला.
शिवसेनेचे उपनेते आणि खासदार अरविंद सावंत, आमदार नितीन देशमुख, राज्य प्रवक्त्या जयश्री शेळके, जिल्हाप्रमुख जालिंदर बुधवत यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांनी बैलगाड्या घेऊन तसंच करपलेलं सोयाबीन दाखवत आपली हतबलता व्यक्त केली. मोर्च्यानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडक मारली आणि आपल्या मागण्यांबाबत निवेदन सादर केलं.
खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितलं की, सरकारचा जीआर शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही. दुष्काळानं शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांना तातडीनं हेक्टरी एक लाख रुपये नगदी मदत मिळाली पाहिजे. कर्जाचं पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत टाकण्याऐवजी त्यांना कर्जमुक्त करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर सरकारनं तात्काळ ठोस पावलं उचलली पाहिजेत.
पावसाअभावी पिके पूर्णपणे करपली असून सोयाबीनसारख्या मुख्य पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारी मदत अपुरी आणि वेळेवर न मिळणारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मोर्च्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपलं निवेदन सादर करून तात्काळ कार्यवाहीची मागणी केली. या आक्रोश मोर्चानं बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संतापाचं दर्शन घडवलं. शिवसेनेनं पुढील काळातही शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचं जाहीर केलं आहे.
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