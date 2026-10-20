पावसानं दडी मारल्यानं बुलढाण्यात फळबागांना फटका; हातणीच्या युवा शेतकऱ्याची पेरूची बाग संकटात
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील हातणी येथील युवा शेतकरी गोपाल जाधव यांची 5 एकरांतील पेरूची बाग पावसाअभावी आणि विहिरी कोरड्या पडल्यामुळे सुकण्याच्या मार्गावर आहे.
Published : October 20, 2026 at 5:22 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात यंदा पावसानं पूर्णपणे दडी मारल्यानं खरीप पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. आता मात्र फळबागांवरही मोठं संकट ओढवलं असून अनेक ठिकाणी पाण्याअभावी बागा सुकू लागल्या आहेत. चिखली तालुक्यातील हातणी येथील युवा शेतकरी गोपाल जाधव यांची पाच एकरांवरील पेरूची बाग पाण्याअभावी सुकण्याच्या मार्गावर असून, कडक उन्हामुळे पेरूची गळती होत असल्यानं रोज नुकसान वाढत आहे.
गोपाल जाधव यांनी मोठ्या कष्टानं आणि भविष्यातील स्वप्नांसह ही पाच एकरांवरील पेरूची बाग फुलवली होती; मात्र पावसाअभावी ही बाग आता पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. त्यांच्या 70 फूट खोल विहिरीतील पाणीसाठा झपाट्यानं कमी झाला असून बाग वाचवण्यासाठी आता त्यांना बोअरवेलचा आधार घ्यावा लागत आहे. आधीच खरीप पिकांचं नुकसान झाले आहे, त्यात फळबाग जगवण्यासाठी वाढता खर्च... अशा दुहेरी संकटात हा युवा शेतकरी सापडला आहे.
“जे पाणी उपलब्ध आहे त्याचं नियोजन केलं आहे. ठिबकद्वारे बागेला पाणी देणं सुरू केलं असून फक्त बाग वाचवणं हाच आता मुख्य उद्देश आहे”, असं गोपाल जाधव यांनी सांगितलं. पुढील तीन-चार महिन्यांत बाग तोडणीला येईल; मात्र विहिरीत पाणी नसल्यानं अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नाही. यामुळे लावलेला खर्च निघेल की नाही, याबाबतही कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही.
बागेला पाणी देण्याची सध्याची पद्धत आणि ठिबकचा आधार
गोपाल जाधव यांच्या पाच एकरांतील पेरूच्या बागेला सध्या केवळ झाडे जगवण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा (ड्रिप इरिगेशन) आधार दिला जात आहे. विहिरीतील आणि आता बोअरवेलमधील पाणी ठिबक यंत्रणेद्वारे थेट प्रत्येक पेरूच्या झाडाच्या मुळांपाशी थेंबाथेंबानं दिलं जातं. पूर्ण बागेत पाणी न पसरवता फक्त झाडांच्या मुळांच्या भागालाच नियंत्रित प्रमाणात पाणी दिलं जात असल्यानं पाण्याचं काटेकोर नियोजन केलं आहे. जास्त पाणी न देता फक्त झाडं जिवंत राहतील इतकंच पाणी सध्या दिलं जात आहे. या कठीण परिस्थितीत अपेक्षित उत्पन्न मिळेल की नाही, यापेक्षा बाग सुकू नये यालाच त्यांनी प्राधान्य दिलं आहे.
पाण्याचा तुटवडा असताना ठिबक पद्धतीचा वापर करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे विहिरीतील पाणी झपाट्याने आटत आहे. पारंपरिक पद्धतीनं (कालवे किंवा फवारा) पाणी दिल्यास पाण्याची मोठी नासाडी होते. ठिबकमध्ये पाणी थेट मुळांपाशी जात असल्यानं उन्हातही बाष्पीभवन कमी होतं आणि उपलब्ध थोडेसं पाणी जास्त दिवस टिकवता येतं.
एकूणच, बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे मोठा फटका बसला असून फळबागांवर संकट येणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. पेरूसारख्या बागांना नियमित पाण्याची गरज असते आणि पावसाने दडी मारल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. गोपाल जाधव यांच्यासारख्या युवा शेतकऱ्यांच्या बागा वाचवणं आता मोठं आव्हान बनलं आहे. पाऊस कधी पडेल हे सांगता येत नसलं तरी उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन करून बाग वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या फळबागांचं संरक्षण करण्यासाठी आता शासकीय मदतीचीही गरज भासत आहे. युवा शेतकरी गोपाल जाधव यांची ही पेरूची बाग केवळ शेती नसून त्यांच्या भविष्याची आशा आहे आणि ही आशा टिकवणं आता सर्वांसाठी महत्त्वाचं आहे.
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