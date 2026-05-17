बुलढाण्यात इंधन तुटवड्यामुळं हिंसाचाराची झळ; डिझेल भरण्याच्या वादातून युवकाला मारहाण
राज्यात सुरू असलेल्या इंधन तुटवड्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. सिंदखेड राजा तालुक्यातील मलकापूर पांगरा येथील एका पेट्रोल पंपावर डिझेल भरण्यावरून जोरदार राडा झाला.
Published : May 17, 2026 at 9:02 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल टंचाईमुळं निर्माण झालेला तणाव आता हिंसक स्वरूप धारण करत आहे. सिंदखेड राजा तालुक्यातील मलकापूर पांगरा येथील एका पेट्रोल पंपावर डिझेल भरण्याच्या वादातून 10 ते 12 जणांनी एका युवकाला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी मध्यरात्री घडली.
इंधन भरण्यासाठी वाहन चालकांची मोठी गर्दी झाल्यानं स्थानिक पोलिसांच्या उपस्थितीत पेट्रोल पंपावर विक्री सुरू होती. दोन पोलीस कर्मचारी तेथे बंदोबस्तासाठी तैनात होते. मात्र, डिझेल भरण्याच्या रांगेतून सुरू झालेला किरकोळ वाद काही वेळातच विकोपाला गेला आणि काही जणांनी एका युवकावर सामूहिक हल्ला केला. या मारहाणीत युवक गंभीर जखमी झाला.
पोलिसांच्या समोरच घडली घटना : विशेष म्हणजे ही संपूर्ण घटना पोलिसांच्या समोरच घडली. व्हिडिओमध्ये एक पोलीस कर्मचारी म्हणताना दिसतो, “200 लोकांचा जमाव आहे... आम्ही दोघे काय करणार?” त्यामुळं पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नागरिकांनी या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा अपुरा पडत असल्यानं अनेक पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. नागरिकांना अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही ठिकाणी पंप मालकांना विक्री बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळं वाहनचालकांमध्ये प्रचंड नाराजीचं वातावरण आहे. छोट्या वादांचे रूपांतर हाणामारीत होत असल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे.
तातडीने इंधन पुरवठा सुरळीत करावा : पोलिसांनी या घटनेची दखल घेत संबंधितांविरोधात कारवाई सुरू केल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, इंधन टंचाईचा प्रश्न लवकर सुटला नाही तर अशा घटना वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनानं तातडीने इंधन पुरवठा सुरळीत करावा आणि पोलिस बंदोबस्त वाढवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. इंधन टंचाई ही केवळ असुविधा निर्माण करणारी समस्या नाही तर, ती समाजात तणाव आणि हिंसाचारालाही कारणीभूत ठरू शकते, हे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. प्रशासनाने याकडं गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं आहे, अन्यथा छोट्या-छोट्या वादांमुळं मोठ्या दुर्घटना घडू शकतात, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
